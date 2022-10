Súboj nováčikov v šlágri V. ligy Juhovýchod. Zastaví Šoporňa vicelídra z Branču?

Rozprávali sme sa s predsedom fungujúceho klubu Stanislavom Rosypalom.

Futbalu v Šoporni sa dlhodobo výrazne darí. Domáci tím posledných šesť rokov nevypadol z hornej polovice tabuľky V. ligy a zdá sa, že kvalitu ich výkonov neovplyvnil ani postup do súťaže, kde rovnako hrá o popredné priečky. V najbližšom kole piatej ligy Juhovýchod ho preverí ďalší novic z Branč, ktorý sezónu od úvodu ťahá bez prehry a v pohári Slovnaft Cup takmer dokázal to, čo na jeseň nezvládla ani Žilina – ubrániť bezgólový prvý polčas proti Slovanu. Dočká sa Šoporňa v nedeľu o 14:00 návštevy sezóny? Môžu jej hráči v súboji nováčikov uspieť? A stať sa prvým katom vicelídra v tejto sezóne?

Stanislav Rosypal, predseda ŠK Šoporňa, sa v miestnom klube angažuje vo viacerých smeroch. Okrem funkcie prezidenta zastáva i post vedúceho družstva, ktorému v minulom ročníku dokonca velil z trénerskej lavičky.

„Podnikám a som časovo flexibilný,“ odvetil v nedávnom rozhovore na otázku, ako stíha futbalové povinnosti popri tých pracovných.

Čas investovaný do športu v obci sa mu v každom prípade vracia: klub naposledy úspešne postúpil do V. ligy Juhovýchod, kde je po 11. kole v tabuľke štvrtý. Na rozdiel od tretích Tovarníkov, ktoré sú pred ním len o skóre, však má zápas k dobru. Taký úvod jesene musel milo prekvapiť aj domácich funkcionárov...

„Vedeli sme, že kvalita v kabíne je na vysokej úrovni,“ vraví Rosypal. „My ideme od zápasu k zápasu, každý chceme vyhrať. Ciele stanovené nemáme, ale určite sa chceme pohybovať v kľudných vodách.“

Presvedčivým výkonom prvého mužstva podľa neho pomohli viaceré faktory. Tím popri kvalitnej príprave posilnil skúsený Martin Gál, ktorý prevzal úlohu špílmachra. Ako však je v Šoporni zvykom, značnú časť kádra tvoria odchovanci. Ich vysoký počet v prvom mužstve je na krajskej úrovni znakom kvalitnej práce s mládežou. „Venujeme sa jej dlhodobo, máme všetky kategórie od U11 po U15 v okresnej súťaži, U19ka hráva krajskú súťaž. Ešte máme aj nesúťažné družstvo U9,“ vraví nám prvý muž futbalu v obci a zároveň dodáva: „Poďakovanie patrí všetkým trénerom a ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a podporujú ŠK Šoporňa.“

Návštevy zápasov sú napriek dobrým výsledkom nízke.

„Je to naša najväčšia slabina, divácky záujem je katastrofálny. Na zápasy mládežníckych kategórií nechodia ani rodičia hráčov, u dospelých je to zhruba stovka ľudí, ktorých by som aj vymenovať a to si dovolím povedať, že dlhodobo hráme pekný futbal o najvyššie priečky,“ uvažuje nahlas jeden z hlavných strojcov postupu do piatej ligy. V klube už strávil takmer dekádu a ako sám vraví, ľudia v jeho okolí športu prajú. „Máme veľmi dobrú spoluprácu so starostom Mgr. Adriánom Machom, ktorý je futbalu v obci naklonený. Ďalej máme asi deväť menších sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka,“ nezabúda na tých, ktorí pomáhajú rozvoju klubu. Aké sú jeho dlhodobé ciele?

„Chceme naďalej pracovať s mládežou, vychovávať a zakomponovávať do A-tímu čo najviac odchovancov a hrať atraktívny futbal.“

Atraktívny súboj čaká domáci štadión aj v nedeľu. Je ním ďalší nováčik z Branču, ktorý v sezóne ešte neprehral a v pohári Slovnaft Cup potrápil aj Slovan. V prvom kole zdolal pred 300 divákmi najtesnejším rozdielom práve Šoporňu. „Majú kvalitné mužstvo, neuspeli sme, keď sa od nás odklonilo povestné futbalové šťastie a darovali sme súperovi pokutový kop,“ hovorí predseda na margo stretnutia s odstupom času.

Čo v nedeľnom stretnutí môže byť kľúčom k víťazstvu?

„Otvorene: je to stabilita kádra v sezóne. Nám sa od piateho kola točí zostava, aj teraz nastúpime výrazne oslabení. Ale ako to už vo futbale býva, začína sa 0:0 a končí až po 90 minútach,“ dodáva Stanislav Rosypal veľavravne.