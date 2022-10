Marián Líška: V Lužiankach je čas na zmenu

Polovicu z odmeny starostu by venoval kultúrnemu a hospodárskemu rozvoju obce.

MARIÁN LÍŠKA je v Lužiankach známa tvár. Podniká v gastropriemysle, no ľudia ho poznajú aj ako športového nadšenca. S kandidátnym číslom 2 sa uchádza o dôveru občanov vo voľbách o starostovské kreslo. Polovicu z odmeny by venoval kultúrnemu a hospodárskemu rozvoju Lužianok.

Čo vás viedlo ku kandidatúre na starostu Lužianok?

Chcem pomôcť k rozvoju potenciálu našej obce. Dlhšiu dobu pôsobím v podnikateľskej sfére, a preto viem, že mám správne manažérske zručnosti a schopnosti na efektívne riadenie systému. Som presvedčený, že ich viem využiť aj ako možno nový starosta obce Lužianky.

Dlhšiu dobu pociťujem absenciu reálnej diskusie o dôležitých krokoch vedenia obce a o jeho fungovaní. Bez akejkoľvek diskusie s obyvateľmi obce sa vytvárajú rôzne štúdie, projekty, realizujú sa stavby. Chyba tu reálna koncepcia na všetkých úrovniach nášho života, ktorá by sa realizovala v prospech nás všetkých.

Ktoré z vašich plánov a cieľov považujete za najprioritnejšie?

Viem, čo je potrebné pre obyvateľov našej obce a súčasne chápem potrebu rozvoja a napredovania. Treba si uvedomiť, že je čas na zmenu. Musíme občanom priniesť inovácie a modernizáciu.

Za najprioritnejšie ciele, ktoré plánujem uskutočniť v obci, je na prvom mieste revitalizácia centra obce, ale aj školstvo, podpora rozvíjania krúžkov a mimoškolských aktivít, nájomné byty či efektívne využívanie eurofondov.

Bývanie je vo všeobecnosti veľký problém mladých ľudí, nadväzujú na to finančne možnosti tejto skupiny obyvateľstva. Migrácia z obcí do miest nie je aktuálna len v našej obci, ale je to trend v celej našej spoločnosti. Súvisí to s pracovnými možnosťami, a tým logicky so sťahovaním ľudí čo najbližšie k pracovným príležitostiam. Po výraznom zlepšení podnikateľského prostredia a kvality života sa v obci rozšíria aj možnosti zamestnania a následne sa budú stavať nové byty v obci.

Čo považujete za aktuálne nedostatky Lužianok?

Stagnujúci súčasný ekonomicky a hospodársky rozvoj obce. Ako som už povedal – občanom treba priniesť inovácie a modernizácie v každom smere. Je čas na zmenu.

Akú rolu vo vašich plánoch zohráva šport, hlavne futbal?

Nie len futbal, ale aj šport ako taký je môj ciel. Dbal by som na motivovanie mladých ľudí k športovým aktivitám, čím by si budovali zdravý životný štýl.

Športová infraštruktúra v Lužiankach je dlhodobo na zlej úrovni a žiada si významné investície. Obec by mala vytvoriť ideálne podmienky na rozvoj všetkých športových aktivít, ktoré budú atraktívne pre jej obyvateľov. Finančne musíme pristupovať rovnocenne ku všetkým športom. V neposlednom rade obec musí nájsť spôsob, ako podporovať naše mladé talenty.

Z programu Mariána Líšku Podpora školstva a krúžkov

Podpora mládeže v obci

Podpora podnikateľského prostredia

Revitalizácia centra obce

Podpora športu

Efektívnejšie využívanie eurofondov

Podpora nájomných bytov

Podpora jednoty dôchodcov

Rozvoj kultúry

Podpora rozvoja urbanizácie v obci

Podpora ochrany tvorby životného prostredia

Zefektívnenie práce obecnej polície a hasičského zboru

Objednávateľ: Marián Líška, Lužianky.

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35790250.

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf