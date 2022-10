Sľažanom viaceré obce majú čo závidieť

Dvanásť rokov „starostovania“ Jozefa Magáta zakaždým prinieslo plusové čísla.

Ing. JOZEF MAGÁT je starostom obce Sľažany od roku 2010 a v dvoch po sebe idúcich voľbách nemal žiadneho protikandidáta. Od roku 2015 je ako predseda Požitavského regiónu v Regionálnom združení miest a obcí zástupcom dvadsiatich dvoch obcí zlatomoravského okresu.

Nastúpil do dediny boriacej sa s finančnými ťažkosťami, no dnes dlhy nie sú žiadnou témou. Za dvanásť rokov Magátovho „starostovania“ sa ani raz nestalo, že by Sľažany hospodárili so schodkom – vždy boli v pluse. Postupne nabehli na separovaný zber všetkých komodít, do domácností zabezpečili kompostéry a sezónne zhodnocujú drevný odpad zo zberného dvoru pre občanov.

V Sľažanoch nelietajú tučné zmluvy s externými firmami, potrebné práce pre obec si snažia zabezpečovať svojpomocne. S vlastnými koscami a pravidelne obmieňanou technikou pracujú pre občanov. Mnohé obce im závidia služby vývozu odpadových vôd vlastnou technikou.

Ako Sľažany napredovali v rokoch 2010 - 2022

Obec zrekonštruovala oba domy smútku, pri cintoríne vybudovala veľké parkovisko. Snaží sa zveľaďovať aj cintoríny – na jednom už zeleň vysadila a na druhom vysadí v najbližšej dobe. Rekonštrukciu podstúpil kultúrny dom, hasičská zbrojnica, čiastočne aj obe materské školy a zdravotné stredisko. Obec obnovila časť autobusových zastávok a ďalšie plánuje obnoviť. V spolupráci s obecným futbalovým klubom vynovila budovu šatní a vybudovala závlahový systém na ihrisku. Svojpomocne si buduje posilňovňu, do ktorej – rovnako ako do klubu seniorov – zaviedla plyn, obecnú vodu i zrealizovala ústredné kúrenie. Obec pokračovala v budovaní kanalizácie, aktuálne hotovej na 50 percent. Zrekonštruovala rozhlas, inštalovala digitálnu ústredňu na vyhlasovanie oznamov, ktoré tiež môže zasielať občanom vo forme sms. Sľažanom záleží aj na mladej generácii. V obecnom parku vybudovali detské ihrisko, v ktorom na jar ešte pribudnú piknikové stoly pre voľné chvíle rodičov s deťmi.

Sľažany dbajú na bezpečnosť, na vstupoch do obce osadili merače rýchlosti, v obci vybudovali systém s dvadsiatimi funkčnými kamerami a tiež chodník popri štátnej ceste spájajúci dolnú a hornú časť obce, čím sa zvýšila bezpečnosť školákov. Veľmi dobre fungujúci dobrovoľný hasičský zbor každoročne dostáva dotáciu na svoju činnosť i nákup materiálno-technického vybavenia potrebného pri zásahovej činnosti. Členovia DHZO Sľažany sú osvedčenými pomocníkmi aj pri zásahoch profesionálnych hasičov.

Všetky projekty uskutočnené v rokoch 2010 – 2022 sa podarili aj vďaka poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých súhra so starostom je veľmi dôležitá aj pre ďalší rozvoj Sľažian.

Pre život na dedine je dôležitý futbal – ten je v obci na veľmi dobrej úrovni – no aj dobrý pán farár. A Sľažany na takého mali veľké šťastie. Majú kňaza, ktorý všetkých spája, pracuje s deťmi i mládežou a pomáha aj seniorom. Krásne zrekonštruovaný kostol Sľažanom všetci závidia a je práve jeho zásluhou.

Plány Sľažian do ďalšieho volebného obdobia

V prvom rade dobudovanie zvyšných 50 percent kanalizácie, kde sa obec uchádza o dotáciu z MŽP SR. Dokončiť rekonštrukcie materských škôl a budovy zdravotného strediska. Vybudovať zvyšnú časť chýbajúceho chodníka popri štátnej ceste. Zrekonštruovať miestne komunikácie. Pre deti dobudovať veľké detské ihrisko v obecnom parku a vybaviť park chodníkmi a lavičkami, kde vznikne oddychová zóna pre všetkých obyvateľov. V rámci projektu „Zelené obce“ zabezpečiť v obci výsadbu stromov a kríkov.

Nápadov je naozaj veľa, no všetky sú limitované finančnými prostriedkami. Keby ich bolo dostatok, budovalo by sa jedna radosť. Ak niečo nie je v obci vybudované, tak nie preto, že starosta a poslanci „nechcú“, ale preto, že na to jednoducho nie je dostatok financií. Každoročne sa aj obci Sľažany darí získať dotácie, z ktorých sa krok po kroku obec zveľaďuje. A ďalej zostáva dedinou, v ktorej sa oplatí žiť.

