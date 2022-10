Stanislav Babocký: Tesárske Mlyňany sú moja srdcovka

Ľudia to chceli, rodina odobrila – a tak Stanislav Babocký kandiduje na starostu.

Obetavý futbalista, chválený tréner mládeže, klubový manažér, skrátka dobrák pre všetko. STANISLAV BABOCKÝ nie je len dušou ŠK, ale aj členom rady základnej i materskej školy a pomáha tiež farnosti. Vo voľbách 2018 bol so 455 hlasmi jednoznačne „najkrúžkovanejším“ poslancom obecného zastupiteľstva.

„Rozhodla osobná ambícia a volanie občanov, sami si žiadali alternatívu. A keď človek chce niečo dosiahnuť, musí vyjsť z komfortnej zóny,“ prezradil, prečo kandiduje na starostu Tesárskych Mlynian (s číslom 1).

Vedomosti z Technickej fakulty SPU a rôznych školení dnes využíva vo veľkom projekte dostavby Mochoviec. Vo volebnom programe dbá na komunikáciu, technickú infraštruktúru, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, školstvo, sociálnu politiku i kultúrno-voľnočasové aktivity.

„Pri zbieraní podpisov sme si prešli všetkými časťami dediny a vypočuli si mnohé žiadosti, čo ľuďom chýba. Niekde je to vodovod a kanalizácia, inde chodníky, cesty, detské ihrisko... Rád by som v spolupráci s poslancami ešte viac zapojil občanov do verejného diania, aby sa mohli pričiniť o rozvoj Tesárskych Mlynian, počúval ich nápady a spoločne ich uvádzal do života. V ťažkej dobe bude s financiami potrebné nakladať efektívne,“ uvedomuje si Stanislav Babocký.

Dedina so strategickou polohou má veľký potenciál. „Mladí majú záujem tu bývať, domy by mohli vyrásť na viacerých pozemkoch. Som za zlepšenie podmienok pre šport, kultúru a voľnočasové aktivity. V hlave nosím myšlienku miesta, kde si občania oddýchnu, podebatujú, deti zahrajú a medziľudské vzťahy sa upevnia. Zviditeľniť obec vieme aj cestovným ruchom, blízko je arborétum, pamätník leva či rebrík do neba. V jarných a letných dňoch by sme návštevníkom mohli sprístupniť obecné múzeum. Projekt veternej elektrárne by obci priniesol finančné zdroje. Tiež budeme musieť hľadať riešenia v obnoviteľných zdrojov k zníženiu energetickej náročnosti obecných budov. Bol by som veľmi rád za spokojnosť obyvateľov so životom v dedine. Tesárske Mlyňany sú moja srdcovka,“ zakončil Stanislav Babocký.

