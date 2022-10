Dolné Obdokovce sú čoraz krajšie

Starosta Marián Paulisz žije pre dedinu, výsledky i plány vám vysype z rukáva kedykoľvek.

Nudná koncová dedina? Zabudnite! Dolné Obdokovce sa posúvajú vpred – a hmatateľne. Otvárajú náruč mladým rodinám. Počtom obyvateľov rastú.

Koho je to vizitka? Zaiste aj starostu MARIÁNA PAULISZA . Svoj návod, ako obci vdýchnuť nový život, si vyrátal na aspoň tri volebné obdobia. Za dve „Bodočanov“ presvedčil pracovitosťou – a tak sa aj na ich vôľu chystá do tretieho. Do komunálnych volieb ide v tíme so siedmimi kandidátmi, z ktorých šiesti sedia v zastupiteľstve už teraz.

„V obci sme v posledných rokoch ťahali za jeden povraz a keďže stále cítim veľkú podporu, chcem Dolným Obdokovciam slúžiť naďalej,“ tvrdí Marián Paulisz.

Odpočet projektov posledných štyroch rokov je dlhočižný. „Popýšiť sa môžeme drevenou kostolnou vežou, jedinečnou v regióne. Vynovili sme okolie amfiteátra. Zrekonštruovali časť interiéru školy, vybudovali pred ňou parkovacie miesta, kompletne zrevitalizovali areál škôlky a školy a tiež zadnú časť kultúrneho domu. V prvom volebnom období sme asfaltovali cestu z Pohraníc, teraz cestu od tabule do dediny a aj sme ju rozšírili. V obci sme natiahli vlastnú optickú sieť, na každej križovatke tak postupne doplníme kamery, pričom všetko vedenie kopeme do zeme. Nedávno sme zabezpečili sedem kamier k bytovkám, za ktorými sme vysadili desiatky stromov. Vysvietili sme ďalšie dve ulice i cintorín a až 95 percent dediny už funguje na LED osvetlení, štyrikrát úspornejšom než predošlé. V rámci energetickej náročnosti sa vždy snažíme zlepšovať, všetky obecné budovy majú zmodernizovaný vykurovací systém, škôlka tepelné čerpadlo a v nájomných bytoch sú úsporné plynové kotle. Pribudla aj rýchlonabíjacia stanica pre elektromobily, ktorá je málokde na okolí,“ vymenoval Marián Paulisz.

A čo ďalšie plány? „Chceme dokončiť inžinierske siete na uliciach, kde chýbajú, tiež zatepliť nájomné byty, vymeniť okná a vodovodné potrubia. Už odsúhlasená je dotácia na workoutové ihrisko. Pri uliciach vysadíme 81 stromov a spravíme aleje okolo kostola. Budeme pokračovať v druhej etape vynovenia amfiteátra. Na stole máme veľké plány – multifunkčnú telocvičňu pre verejnosť a nové nákupné centrum, už projektovo rozrobený s obchodným reťazcom. Taktiež máme pripravenú projektovú dokumentáciu na chodník na hlavnej ceste. Budeme sa uchádzať o všetky reálne dostupné dotačné výzvy. Podporujeme mladých, naprojektovanú máme pumptrackovú zónu. Nezabúdame ani na skôr narodených, znovu sa budeme angažovať vo výzve o nenávratný finančný príspevok na budovu denného stacionára,“ pridal Marián Paulisz, starosta Dolných Obdokoviec, ktoré modernými projektmi idú s dobou, ale dôrazom na svoju historickú identitu nezabúdajú ani na vzácne tradície – viacero akcií ako chýrne Bodocké hody či napredujúci futbal sú toho dôkazom.

Stále viac odchovancov pred najlepšími fanúšikmi Kým mu noha neuviazla v motorovej píle a 24 štichoch, roky hral futbal, s BFC zažil postup i zápas hviezd. Teraz dvanásť rokov šéfuje klubu ako predseda. PETROVI GÁLIKOVI sa za ten čas areál tradičného klubu doslova skrášľoval pred očami. „V spolupráci predovšetkým s obcou a starostom Mariánom Pauliszom, no aj ďalšími partnermi na čele s Tomášom Dodošom, sme zrekonštruovali interiér klubovej budovy vrátane šatní a kuchynky, zaviedli automatickú závlahu, osadili nové striedačky, vybudovali multifunkčné ihrisko a množstvo ďalších projektov. Ešte sa chceme venovať ľavému a pravému krídlu tribúny a zadržiavaniu dažďovej vody, ktorú by sme mohli použiť na zavlažovanie,“ vyratúval Peter Gálik. Áčko Dolných Obdokoviec si žije historické časy, od postupu do najvyššej oblastnej ligy (2017) dvakrát vyhralo jesennú časť, hralo finále Campri Cupu a teraz tiež atakuje špicu tabuľky, hoci v lete to s kádrom vyzeralo všelijako. „Vyhrávame vďaka dobrému kolektívu, v ktorom každý má jasnú úlohu. Pomohol príchod Eda Gajdoša, je veľmi silný na lopte, ak ju má v šestnástke, na 90 percent skóruje. Veľkým prínosom je Paľo Farkaš, líder, priamy človek a žiadny horenos. Teší nás, že po čase zapájame do áčka štyroch vlastných odchovancov, produkty dorasteneckého trénera Vladimíra Nehéza a hlavne aktívneho činovníka Ladislava Gyepesa. Chceme robiť radosť našim fanúšikom, najlepším v celej oblasti. Sú aj kritickí, doma chcú víťazstvo a aspoň tri góly, ale tak to má byť,“ rozrozprával sa predseda BFC. Peter Gálik je zástupcom starostu Mariána Paulisza a podporuje ho voľbách: „Má energiu pre obec, maká pre ňu od rána do večera a potom od večera do rána. Je naňho spoľahnutie. Navyše pomáha aj futbalu, mikrobusom mládeži a do klubu dáva aj vlastné peniaze.“

Objednávateľ: Marián Paulisz, Dolné Obdokovce.

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35790250.

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf