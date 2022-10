Mesároš oživil Podhájsku, v Nitre mu rastie nástupca

Najradšej spomína na bronz s Hapalom.

Nula výhier a predposledné miesto – tak sa mala Podhájska po šiestom kole. S novým trénerom IGOROM MESÁROŠOM (39) však u piatoligistu zadul svieži vietor.

Nováčik po zoznamovacích dueloch vo Veľkých Lovciach (1:4) a s Okoličnou na Ostrove (0:1) prekvapujúco vykradol silný Veľký Meder (2:1), v okresnom derby pokoril Šurany (2:0), u favorita v Šoporni držal remízu 0:0 až do 87. minúty (rozhodca ukončil zápas pre inzultáciu hráča divákom) a v sobotu prestrieľal Nesvady (4:3).

TJ Termál má na zaujímavej súpiske 107-gólového kanoniera z predošlých štyroch sezón Petra Nagyho, Alexandra Soboňu so skúsenosťami z Malajzie a cez víkend si gólový účet v sezóne otvoril niekdajší talent Slovana Bratislava Kevin Kele.

„Oslovil ma pán starosta Roman Ivan a súhlasil som s novou výzvou. Začiatky boli náročné, ale posmelili nás víťazstvá so silnými súpermi. Môžeme byť hrdí na to, že proti Šuranom nastúpili šiesti hráči do 20 rokov. V Podhájskej som našiel dobré prostredie pre futbal a taktiež náročnú súťaž. Budeme sa snažiť bodovať pragmatickosťou,“ povedal Igor Mesároš o svojej prvej misii v koži hlavného kouča.

V brandži je však skúsený borec. V Nitre už pätnásť rokov trénuje mužských či mládežníckych brankárov. Priložil ruku k tretiemu miestu za trénera Hapala (2008), jednej z troch najlepších sezón FC od roku 1962. Klub neopustil ani v najťažších časoch.

„Bronzová sezóna bola úžasná! ‚Hapi‘ neustále hovoril, nech si ju užijeme, lebo takú už možno nikdy nezažijeme – a mal pravdu. V realizačnom tíme boli perfektní ľudia ako Oto Brunegraf, Marián Drinka a Tibor Urban. Spolu s majiteľmi a hráčmi všetko klapalo, takmer som nebol ani doma... Rád spomínam aj na dorastenecké tituly za trénerov Michala Kuruca a Martina Babinca a dotyk s veľkým futbalom v mládežníckej Lige majstrov. Úžasných zážitok bolo kopec,“ rozprával Igor Mesároš.

Koľkože skvelých brankárov mu v Nitre prešlo pod rukami! Senecký, Tujvel, Hroššo, Chudý, Kopecký, Perniš, Putnocký, Šípoš, no i veľké talenty ako Baláži, Búš a Dovičovič a naposledy Znamenák, aktuálne najlepší hráč štvrtoligovej Nitry.

„S každým som si rozumel. Šípoš udivoval pracovitosťou, už v doraste mal prečítané, kde ktorý hráč kope penalty, je to dobrý chlapec a ide si za svojim cieľom. V zahraničí je aj Hroššo, no už sa teším, keď sa vo veľkom štýle vráti na Slovensko. Nitrianska brankárska škola je výborná. Mali sme šťastie na trénerov-odborníkov. Na chlapcov som sa vždy snažil prenášať to, čo ma učili Vincúr, Palúch, chvíľu Mentel a na trénerských kurzoch Vencelovci. Najradšej som mal odchovancov, ktorých som poznal od desiatich rokov a zrazu som ich rozcvičoval na prvý ligový zápas. Za kariéru vďačím hlavne obrovskej podpore manželky Janky a syna Igora, ktorý chytá v Nitre za tím U12,“ hovoril Igor Mesároš, dobrý chlap, ktorý 10. novembra oslávi štyridsiatku.