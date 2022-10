Hanba? Áno. Panika? Nie

Kováčik a Chrenko vedia, ako Nitru zdvihnúť z ruín derby-világošu.

Sejejs bezradne pozeral do klziska, fanúšikovia nechceli veriť, inkasovania sa sypali a frustráciu by ste pokrájali.

Dve výhry v rade, skok z desiateho miesta na šiesta. No nedeľa? Sklamanie. A na plnej čiare.

Prehra 1:8 v Nových Zámkoch nie je a nikdy nebude výsledok, ktorý sa v Nitre považuje za normálny.

Corgoni horeli ako fakľa až v trinástich trestoch a jednom zbytočnom vylúčení za druhým. Najlepšia presilovka v lige si z najhoršieho oslabenia robila dobrý deň. Rival, ktorého kedysi bežne zdolávali, im k piatim powerplay gólom pribalil ďalšie tri v protiútokoch. Plus dve žŕdky, zahodené trestné strieľanie a iné tutovky. Nervy tiekli, obaja brankári Nitry sekli protihráčov, OˈConnor Klempu a Honzík Mišiaka.

„Ťažko si to vysvetliť. Začiatok nebol zlý, nepremenili sme presilovku. Potom prišli úplne zbytočné vylúčenia, ktoré robiť jednoducho nemôžeme. Niečo sme zmenili v útočných formáciách, nepomohlo to. S jedným gólom sa vyhrať nedá. Musíme lepšie hrať v obrane. Mali sme nejaké šance, keby sme dali jeden-dva góly, mužstvo by sa zdvihlo a verím, že by hralo úplne inak,“ vravel tréner Normunds Sejejs.