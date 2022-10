Nitra má za sebou ťažké obdobie, je z neho cesta von

Nitra má za sebou ťažké obdobie, aké nemá v jej moderných dejinách obdobu.

Po náročnom období pandémie, testovania a lockdownov prišlo neuveriteľné zdražovanie prakticky všetkých tovarov, utečenecká kríza, ohromné zvyšovanie cien energií a na koniec aj sklamanie z nesplnených očakávaní a z neustálych hádok v mestskom zastupiteľstve. Ak nás táto doba niečo naučila, tak to, že problémy treba riešiť s rozumom a samozrejme aj s láskou – k Nitre a jej obyvateľom.



Nitra môže prosperovať aj v ťažkých časoch, len treba vedieť ako na to

Neľahké časy nekončia , ale nemusia byť pre Nitru fatálne. Dôležité bude, aby sa po komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva dostali ľudia, ktorí si navybíjajú energiu v neustálych hádkach a nezamorujú verejný priestor vzájomnými spormi, tak ako sme to videli v poslednom období. Nitra potrebujú ľudí, ktorých nenájdete v korupčných schémach, sú hodnotovo ukotvení a z komunálnej politiky a z práce pre mesto majú skúsenosti, takže sa nemusia učiť na vlastných chybách. Veľká demokratická koalícia strán KDH, SaS, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS a Za ľudí chce byť hlasom rozumu a odborných riešení v rozhádanom mestskom zastupiteľstve. Veľkú demokratickú koalíciu sme založili práve preto, aby bola platformou, ktorá nebude svoju energiu vybíjať v nezmyselných osobných a politických sporoch, ale ponúkne svoje bohaté skúsenosti zo samosprávy pre ďalší rozvoj Nitry.

Dokázali sme pomáhať aj keď to nebolo ľahké

Napriek pandémii a utečeneckej kríze sa nám v mestskom zastupiteľstve podarilo udržať pomoc kultúre, športu i malým prevádzkam na pešej zóne! Nebolo to ľahké a stálo to veľa úsilia a presviedčania našich koaličných partnerov, napokon sme pomoc udržali.

Počas pandemických obmedzení sme reštauráciám a ďalším podnikom umožnili využívať terasy zadarmo a to aj v zimnom období. Okrem toho sme všetkým zatvoreným prevádzkam v mestských priestoroch odpustili nájom za dobu, kedy štát preplácal 50 percent majiteľom.

Vďaka jasným pravidlám sa nám transparentne podarilo pomáhať aj športovcom . Mesto určilo jednoznačné pravidlá na získanie dotácií, takže kluby môžu oveľa lepšie a predvídateľnejšie hospodáriť. Rovnako sa nám podarilo udržať dotácie aj pre kultúru.

Vďaka jasným pravidlám mesto i mestskí poslanci vedia, že sa peniaze na dotácie rozdeľujú transparentne a podľa presne stanovených kritérií.

Mesto nemôžu viesť zdiskreditovaní ani naivní ľudia

Sme čitateľní, takže je možné predvídať naše postoje ku všetkým vážnym témam. Odmietame návrat starých časov spájaných s klientelizmom a korupciou. Odmietame tiež extrémizmus, ale aj naivný a nezodpovedný populistický aktivizmus. Pretože čelíme neistej politickej situácii, hrozbe znižovania príjmov samospráv a prudkému rastu cien, je potrebné, aby nová reprezentácie mesta disponovala zodpovednosťou a schopnosťou hľadať spoločné dohody.



Nezabudnite, že komunálne voľby sa konajú v sobotu 29. októbra od 7.00 do 20.00 hod. Na bielych volebných lístkoch hľadajte mená spojené s veľkou demokratickou koalíciu strán KDH, SaS, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS a Za ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa už osvedčili a určite vás nesklamú.

