Štyridsaťpäť dôvodov, prečo v celom okrese volíme Števa Kormana

Krúžkujte človeka, za ktorého hovoria skutky.

Štefan Korman na štvrtú: obchodný riaditeľ siete týždenníkov MY (vľavo hore), zakladateľ MY Nitrianskych novín a najväčšieho halového turnaja na Slovensku (vpravo dole), predseda ObFZ Nitra, zväzu, ktorý v jeho ére založil ligy U9, U11 a U13 (vľavo dole) a sto najlepších mládežníkov každoročne berie na veľký medzinárodný turnaj (vpravo hore).

Nepozná nie. Ak sa pre čosi nadchne, stojí to za to. Robí noviny pre noviny a futbal pre futbal. Postranné záujmy uňho nenájdete.

Pre šport v nitrianskej oblasti za posledných tridsať rokov spravil viac než ktokoľvek pred ním. To je ŠTEFAN KORMAN.

Jeden zo zakladateľov i dlhoročný redaktor Nitrianskych novín, dnes obchodný riaditeľ celoslovenskej siete MY novín a predseda Oblastného futbalového zväzu v Nitre.

Rozobrali sme si štyridsaťpäť dôvodov, prečo v sobotu 29. októbra krúžkovať štyridsaťpäťku za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja.

1. Čo povie, to splní. Slovo chlapa platí. A Pištove dupľom.

2. Bol pri založení Nitrianskych novín od ich prvého dňa. Dnes sú najčítanejšie a najsilnejšie regionálne médium na Slovensku.

3. Založil oblastné ligy U9, U11, U13. Na dedinách kedysi hrali iba dorast a žiaci – no v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce to už približne desať rokov neplatí.

4. Sto mládežníkov z dedín vždy v lete bezplatne berie na medzinárodné turnaje. Päť, šesť a naposledy dokonca až sedem výberov ObFZ Nitra si chodí po medaily do Poľska na Wroclaw Trophy a do Maďarska Kaposvár Tournament. Len preto, že sú dobrí. Akciu každoročne podporí dlhý zoznam výnimočných partnerov.

5. Založil najväčší halový turnaj na Slovensku. Vianočný turnaj MY Nitrianskych novín pre tímy z piatej až ôsmej ligy sa prvýkrát hral presne pred tridsiatimi rokmi a v skromnom formáte. Dnes je to trojdňová akcia roka, ktorá do mestskej haly naprace vyše dvetisíc divákov.

6. Založil Pohár ObFZ Nitra. Už päť rokov sa v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bojuje okrem ligových trofejí aj o Campri Cup. Víťazi rok čo rok za odmenu cestujú do Prahy.

7. Založil Jedenástku roka. Prehliadku najlepších futbalistov zo súťaží ObFZ Nitra, galavečer, vďaka ktorému sa za šesť rokov veľkej pocty dostalo okolo dvesto hráčom, funkcionárov, trénerom vrátane fúry mládežníkov.

8. Založil PP Invest Cup a Pohár ACT. Najväčší halový turnaj pre dorastencov a starších žiakov v širokom regióne.

9. Založil Ligu internacionálov. Bývalé hviezdy nemusia futbalový dôchodok stráviť pri televízore. „Starí páni“ pri Nitre už dvadsať rokov kopú do lopty v organizovanej súťaži. Bola jedna z prvých svojho druhu na celom Slovensku.

10. Založil Prezidentský pohár a MY Ligu zamestnancov. Celoslovenské a unikátne projekty. V Prezidentskom pohári sa majstri oblastných súťaží od západu na východ bijú o trofej najlepšieho dedinského tímu na Slovensku i finančnú prémiu. V MY Lige zamestnancov spoločnosti z celej republiky v ôsmich regionálnych kolách a jednom celoslovenskom súperia o zájazd na futbal do zahraničia.

11. - 45. Tridsiatim piatim klubom alebo dedinám z oblasti pomohol so ziskom dotácií zo Slovenského futbalového zväzu v celkovej výške 470-tisíc eur. V nedeľu krstili zavlažovací systém v Dolných Obdokovciach, v Nitrianskych Hrnčiarovciach sa od leta tešia z novej tribúnky, v Čechynciach opravili schody do šatní, zapieskovali ihrisko, vybudovali sklad na športové náradie, chodník a nové lavičky, takto by sme mohli pokračovať s ďalšími klubmi či dedinami. Za posledných päť rokov čerpali kluby z Oblastného futbalového zväzu v Nitre 470-tisíc eur, áno, dobre čítate, 470-tisíc eur. Všetky projekty majú spoločného menovateľa.

Objednávateľ: Štefan Korman, Ivanka pri Nitre.

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35790250.

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf