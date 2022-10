Igor Valent: Pomáhať ľuďom, nie z diaľky rozprávať

Kandiduje do zastupiteľstva mesta Šaľa i NSK.

IGOR VALENT ? Známe meno v šalianskych kruhoch. Ako futbalový rozhodca sa z ôsmej ligy dostal do prvej. V meste ho poznajú aj ako riaditeľa spoločnosti špecializovanej na vetranie, kúrenie a vodu. Šaľanom chce pomáhať aj ako poslanec mestského zastupiteľstva (kandiduje s číslom 12) a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja (číslo 25).

Čo vás viedlo ku kandidatúre na dvoch frontoch?

Už viac ako desať rokov sa pohybujem v podnikateľskom prostredí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Posledné náročné roky a najmä situácia v spoločnosti ma priviedla k tomuto rozhodnutiu. Nechcel som len z diaľky rozprávať o riešení niektorých problémov, ale aj aktívne sa na nich podieľať. Chcem svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdať pri ďalšom raste a budovaní mesta Šaľa, ale aj na regionálnej úrovni.

Čo považujete za vašu hlavnú agendu a témy, za ktoré by ste bojovali na fórach zastupiteľstva v Šali a NSK?

Nechcem sa špecifikovať len na určitú agendu. Pre mňa – ako občana mesta Šaľa – je každá téma podstatná. Ale, samozrejme, z pohľadu mojej odbornosti, respektíve oblasti, ktorej sa venujem, je to energetická stabilita, a to najmä vzhľadom k aktuálnym problémom v spoločnosti. Na čo taktiež nadväzuje problém v oblasti športu a kultúry.

Podporujete kandidatúru Jozefa Belického na primátora Šale. Prečo?

Jozef Belický je pre mňa prototypom primátora. Nie je osobou, ktorá sľubuje a nedodrží svoje slovo. Pod jeho vedením mesto Šaľa napreduje, postupne sa buduje a inovuje. Je to človek na správnom mieste. Má moju jednoznačnú podporu.

S ľuďmi sa stretávate pri viacerých príležitostiach nielen pred voľbami, ale aj dlhoročne. Akú spätnú väzbu cítite? V čom by ste chceli byť ich hlasom?

V prvom rade musíte ľudí počúvať a mať prehľad o ich problémoch. Vnímam potreby obyvateľov mesta nielen osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Mám už aký-taký prehľad, čo ľudí stále trápi. Preto, ak dostanem ich dôveru, budem podporovať a presadzovať ich názory s prihliadnutím na najoptimálnejšie riešenia pre celú spoločnosť v rámci mesta Šaľa a okresu Šaľa v zastupiteľstve NSK.

Ako futbalový rozhodca ste sa z ôsmej ligy postupne dostali až do prvej. V čom tkvie úspech tejto vašej cesty?

V prvom rade je to o disciplíne, tá je potrebná pri každej aktivite, ktorú robíte. Vytrvalosť ide ruka v ruke s disciplínou, pretože občas príde obdobie, keď sa veci nedejú, ako by si človek prestavoval. A v neposlednom rade je to rodinné zázemie, bez podpory rodiny by to nebolo možné.

Váš otec bol futbalista Šale a následne dlhoročný funkcionár, manželka Zuzana to ako rozhodkyňa dotiahla až do európskych súťaží. Je vôbec deň, kedy sa doma nerozprávate o športe?

Áno, šport je u nás častá téma, je to súčasť nášho života. Ale žijeme život ako každý iný, akurát je „okorenený“ futbalovým životom, ku ktorému sme zrejme priviedli aj naše dcéry.

