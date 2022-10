Župní úradníci majú sedieť v nitrianskom internáte. Otázka znie, kedy

Poslanci rozhodli už pred vyše dvomi rokmi.

Šéfredaktor - MY Nitra

Vizualizácia budovy, ktorú župa nepostaví, hoci investovala do projektovej dokumentácie. (Zdroj: NSK)

NITRA. Sťahovanie úradníkov nitrianskej župy je stále v nedohľadne. Úrad naďalej platí nájomné súkromníkovi.

Krajskí poslanci už v lete 2020 schválili, že novým sídlom bude internát na Čermáni. Po roku vyjadrili obavy, že jeho rekonštrukcia nebude hotová ani do konca volebného obdobia. Naplnili sa.

Riešili už zariadenie, projekt ešte nie je

Aktuálne je vypracovaný len úvodný stupeň projektovej dokumentácie. Informovala o tom hovorkyňa Oľga Prekopová.

Vo vyjadrení, ktoré sme aktuálne dostali zo župy, sa píše, že hotová je „podrobná architektonická štúdia, teda priestorové a funkčné rozmiestnenie jednotlivých pracovísk úradu, dopravné napojenie a podobne“.

V článku sa dočítate aj: • Aký bude ďalší postup • Kritizovali poslanci aj župan • Prišli policajti, projektová dokumentácia je v šuflíku • Aké boli alternatívy

Podľa Prekopovej išla štúdia do veľkých detailov, „napríklad do zariadenia kancelárií, podláh, úprav stien, vybavenia archívu, vstupu, zasadačiek a podobne“. Celá projektová dokumentácia by mala byť dokončená v priebehu budúceho roka, k dispozícii má byť aj stavebné povolenie.