Siláci mali MS v Trnave. Tituly a medaily putujú aj do Nitry

Na svetovom šampionáte súťažili aj členovia nitrianskych klubov.

V Trnave sa uskutočnili majstrovstvá sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke svetovej federácie GPC. Zorganizovalo ho združenie Slovak Powerlifting.

Na šampionáte súťažilo 755 pretekárov. Mnohí boli z okolitých krajín (Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko), ale prišli aj reprezentanti Fínska, Írska, Indie, Brazílie i Austrálie.

V akcii bolo viacero Nitranov, ktorí sú registrovaní pod viacerými klubmi.

Tri želiezka v ohni mal 365 Gym Warriors Nitra (tréner Miloš Šnajdr), dvojité zastúpenie mal Solar Hammer Strengh Gym (tréner Norbert Faltus) a nechýbali ani členovia Ironbullu Nitra (tréner Jozef Kopálek). Pätnásťročný Alexander Kopálek vytvoril nový svetový rekord v drepe dorastencov.

Výsledky Nitranov:

* Andrej Kukura (Solar Hammer Strengh Gym) - 3. miesto silový trojboj RAW dorastenci do 100 kg, výkony 180 kg (drep), 125 kg (tlak na lavičke), 205 kg (mŕtvy ťah)

* Andrej Kukura - 1. miesto mŕtvy ťah RAW dorastenci do 100 kg, výkon 215 kg

* Nikolas Pastier (Solar Hammer Strengh Gym) - 2. miesto silový trojboj RAW dorastenci do 82,5 kg, výkony 145 kg, 100 kg, 200 kg

* Alexander Kopálek (Ironbull Nitra) - 1. miesto silový trojboj RAW dorastenci do 75 kg, výkony 135 kg, 60 kg, 125 kg

* Alexander Kopálek - 1. miesto drep RAW dorastenci do 75 kg, výkon 140 kg (nový svetový rekord v kategórii dorastencov)

* Jozef Kopálek (Ironbull Nitra) - 2. miesto mŕtvy ťah masters do 110 kg, výkon 235 kg

* Marek Pavkov (365 Gym Warriors Nitra) - 3. miesto silový trojboj do 100 kg, výkony 260 kg, 165 kg, 250 kg

* Júlia Karová (365 Gym Warriors Nitra) - 2. miesto tlak na lavičke ženy do 60 kg, výkon 70 kg

* Juraj Korman (365 Gym Warriors Nitra) - 2. miesto tlak na lavičke muži do 110 kg, výkon 212,5 kg