NITRA. O post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov, medzi ktorými nechýba ani slovenský rekordér na tomto poste Milan Belica (nezávislý s podporou strán Smer-SD a SNS), ktorý zastáva funkciu župana od jej vzniku, teda od roku 2001.



Okrem Belicu kandidujú na župana aj starosta Dvorov nad Žitavou Branislav Becík (Hlas-SD, Sme rodina), predseda strany socialisti.sk Artur Bekmatov, poslanec Národnej rady SR Lukáš Kyselica (OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola), právnička Martina Holečková (KDH, SaS, Spolu, Šanca, OKS, ODS, DS a Za ľudí), pričom v prospech jej kandidatúry sa vzdali svojich ambícii zástupca nitrianskeho primátora Daniel Balko (Spolu, Šanca, DS a ODS) a primátor Šiah Štefan Gregor (SaS). Obaja však zostali kandidátmi na župných poslancov. Svoju kandidatúru ohlásili aj Tibor Csenger (Aliancia), Renáta Kolenčíková (nezávislá), Martin Kusenda (občiansky kandidát), Peter Pukan (Republika), Milan Španír (Kotlebovci - ĽSNS) a Oliver Štaudner (SĽS).



O kreslo poslanca do Nitrianskeho samosprávneho kraja má záujem 393 kandidátov.



V krajskom meste Nitra záujem o funkciu primátora ohlásilo šesť kandidátov. Svoj post chce obhájiť súčasný primátor Marek Hattas (SaS, pred voľbami založil lokálnu stranu s názvom Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho

kraja). Kandidatúru na nitrianskeho primátora ohlásil aj prednosta Mestského úradu v Trnave Igor Kršiak (Hlas-SD, Sme rodina), ktorý do volieb vstupuje s voľným združením Fungujúca Nitra. Kandidovať za primátora Nitry ako chcú mestský poslanec Štefan Štefek (NEKA), Dalimír Solčanská (Republika), mestský poslanec Pavol Obertáš (NEKA) aj Erik Blaško (Národná koalícia). O post poslanca v 31 člennom mestskom zastupiteľstve má záujem 170 kandidátov.



V Nitre môže dnes voliť celkovo 66 693 oprávnených voličov. V týchto voľbách má šancu po prvý raz v živote rozhodovať o svojich zástupcoch v orgánoch mesta a župy 4 136 prvovoličov z Nitry. Informoval o tom hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.



Mestské a regionálne voľby sa v Nitre uskutočnia v celkovo 71 okrskoch, to znamená, že v meste zasadne 71 okrskových volebných komisií. Volebné miestnosti sú zriadené na obvyklých miestach, o ktorých boli obyvatelia informovaní oznamom o voľbách doručeným do schránok. Ide prevažne o

budovy základných škôl, kultúrnych domov, centier voľného času, ale napríklad aj o priestory inšpektorátu práce.



Najväčší okrsok je ten s číslom 6, kde je evidovaných 2 523 voličov. Naopak, najmenší je okrsok číslo 7, kde je zapísaných iba 413 voličov. Oba tieto okrsky sa zhodou okolností nachádzajú na jednom mieste, konkrétne Centre voľného času Domino na Štefánikovej triede. O špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí s ochorením COVID-19 má záujem deväť voličov, pôjde za nimi volebná komisia s prenosnou urnou.

