Je to obrovská radosť, reagoval Hattas na svoje víťazstvo.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Staronovým primátorom Nitry je Marek Hattas. V centrále sa z víťazstva tešili, keď bolo spočítaných vyše 90% hlasov. V podniku zaznelo We are the Champions a opakovaný potlesk.

„Je to obrovská radosť. Som naozaj veľmi rád, že nám ľudia dali opäť dôveru. Beriem to s maximálnou pokorou a zodpovednosťou,“ povedal Marek Hattas.

Článok doplníme.