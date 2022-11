Frajeri z Nitry ovládli Európu

Alex Lukáč a Sophia Lukáčiková vystúpili na kontinentálny Olymp.

Najlepší naturálni kulturisti a fitnesky zo Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky reprezentovali našu krajinu v Budapešti na majstrovstvách Európy federácie INBA-PNBA. U našich južných susedov sa predstavili aj traja Nitrania, celkovo súťažilo 340 pretekárov z 19 krajín.

Alex Lukáč triumfoval medzi kulturistami od 172 do 180 cm, čím získal už svoj štvrtý titul majstra Európy. „Príprava pod dohľadom nového trénera Nika Kvasnovského dopadla úplne excelentne a nad moje očakávania. Predviedol som asi najlepšiu formu, akú som kedy mal. V kategórii som mal 14 pretekárov. Som rád, že Slovensko malo na ME silné zastúpenie. Ukázali sme, že patríme medzi svetovú špičku,“ netajil spokojnosť 24-ročný Nitran.

Zlatým klincom bolo, že Alex Lukáč v Budapešti po prvýkrát získal aj titul absolútneho víťaza. V súboji o kráľa večera sa stretli víťazi 6 mužských kategórii a rozhodcovia dali na prvé miesto Nitrana.

Ďalšie zlato pod Zobor priviezla fitneska Sophia Lukáčiková. S Alexom Lukáčom ju spája nielen podobné priezvisko, ale aj to, že sú frajeri. Pri svojej premiére na ME dominovala v kategórii junioriek do 23 rokov.

„Bola to len moja druhá veľká súťaž v živote. V Budapešti sa mi páčilo, stretla som tam skvelých ľudí,“ povedala Sophia, ktorá (rovnako ako Alex) trénuje v 365 Gyme alebo Solar Hammer Gyme.

Pridala však aj malé zamyslenie o špecifikách fitnesového športu. „Som rada, že som sa mohla zúčastniť, bola to pekná šou. Predchádzalo tomu odhodlanie a konzistencia v strave a tréningoch. Škoda len, že toto je taký nevďačný šport. Obetujete tomu všetko, a máte z toho minimum. Viac ma baví cvičiť si sama pre seba. To je môj osobný názor,“ zamyslela sa Sophia Lukáčiková.

Tretím Nitranom v Budapešti bol kulturista Viktor Kollár, ale medaily boli preňho privysoko. „Bojoval som, ale nestačilo to na to, aby som sa dostal do finále,“ skonštatoval.