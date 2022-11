Hudba Karola Duchoňa zľudovela, hovorí Juraj Čurný. Zomrel pred 37 rokmi

Nazývali ho slovenským Tomom Jonesom či Karlom Gottom.

NITRA. Nemal žiadne hudobné vzdelanie a aj napriek tomu dokázal s hlasom narábať ako máloktorý spevák. Jeho široký úsmev každého nútil usmiať sa. Svojím barytónovým hlasom a prirodzeným rytmom si podmanil akékoľvek publikum. Bol to všestranný umelec s výnimočným interpretačným talentom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Karol Duchoň zomrel pre 37 rokmi, no jeho pesničky si dodnes spievajú aj generácie, ktoré v čase jeho smrti ani neboli na svete.

V článku sa dočítate Aký bol v detstve

S kým a kde založil prvú kapelu

Ako Eve Mázikovej zachránil život

Ktorá pesnička ho podľa Juraja Čurného najviac vystihuje

Comeback

„Novú generáciu najlepšie osloví niekto z úplne iného prostredia. V tomto prípade sa to stalo so skupinou Desmod. V čase, kedy oprášili pesničku V dolinách boli na vrchole slávy. Tá ich verzia sa mimoriadne vydarila,“ vysvetľuje hudobný dramaturg Juraj Čurný dôvod, ako je možné, že Duchoň má dnes dvadsaťročných fanúšikov.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Začne sa rekonštrukcia nitrianskeho Starého parku. Uzavrú ho na dve etapy Čítajte

„Keď ľudia zistili, že táto pesnička je niekoho iného, prirodzene začali Duchoňa objavovať. Jeho výnimočné interpretačné kvality, texty piesní a melódie ich museli nutne osloviť,“ pokračuje.

Väčšinu jeho pesničiek spievajú aj jeho kolegovia. V repertoári ich má tiež Eva Máziková, ktorá s ním vyrastala a priatelila sa až do jeho smrti.

„Pesničku Elena spievam na každom koncerte. Samozrejme, svojím štýlom. Tým, že som kamoška, mám pocit, že si to môžem dovoliť. Myslím, že by sa tešil,“ hovorí so smiechom.