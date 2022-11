Triumf boxerov v domácom ringu

Česko-slovenská liga v predstihu spoznala víťaza.

Počas posledného októbrového víkendu sa v nitrianskom PKO uskutočnilo 7. kolo Tipsport Real Boxing Cupu, ktoré bolo spolu s niektorými pridanými kategóriami zároveň tradičným domácim turnajom Grand Prix Slovakia.

Nitriansky BC Stavbár mohol v tomto predposlednom kole už definitívne potvrdiť zisk titulu v tejto najvyššej česko-slovenskej súťaži, a to sa mu aj podarilo, keď ziskom rekordných 45 bodov odskočil druhej Prahe v tabuľke už na 89 bodov, čo je pred posledným novembrovým kolom v Prahe už nezmazateľný náskok.

Dá sa povedať, že pri pohľade na domácu zostavu plnú úspešných reprezentantov SR bolo prvenstvo BCS Nitra očakávané, no tréner Pavol Hlavačka upozorňuje, že nie zaručené: „Boxovať doma je na jednej strane sviatok, na druhej strane pre nás trénerov extrémna záťaž, keďže sme aj hlavní organizátori a pripraviť podujatie na takejto úrovni si vyžaduje množstvo času a energie nielen pred podujatím, ale aj počas jeho priebehu. A to býva zradné, pretože kým hosťujúci tréneri sa môžu sústrediť len na svojich zverencov, tak my musíme riešiť množstvo iných povinností. Nie sme na tom tak finančne dobre, aby sme na všetky organizačné veci mali špecializovaný štáb ľudí. Aj preto by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí nám v organizácii pomohli a som veľmi rád, že sme to zvládli po organizačnej a aj po športovej stránke.“

V dvoch ženských kategóriách sa v drese Nitry do ringu postavili domáce odchovankyne – tohtoročná strieborná medailistka z ME junioriek Bibiana Lovašová a aktuálna majsterka Európy do 22 rokov Mirka Jedináková. Prvá menovaná je aktuálne v záverečnej príprave na juniorské MS a druhá sa len pred týždňom vrátila zo svojich premiérových ME senioriek, kde vybojovala cenné 5. miesto, pričom medaila jej ušla len o vlások.

V piatich mužských kategóriách hájili farby BCS Nitra Viliam Tankó, Adolf Staněk, Karol Tarnay, Andrej Csemez a Dávid Michálek. Všetci menovaní postúpili cez sobotné semifinále a v nedeľnom finále vybojovali prvenstvá vo svojich kategóriách až piati z nich – Bibiana Lovašová (55 kg), Mirka Jedináková (65 kg), Viliam Tankó (60 kg), Adolf Staněk (67 kg) a Dávid Michálek (92 kg). Body za 2. miesto bral Karol Tarnay, ktorý vo váhe 71 kg na poslednú chvíľu zastúpil zraneného Michala Takácsa, a Andrej Csemez (80 kg).

V pridaných kategóriách v rámci turnaja Grand Prix Slovakia sa predstavili aj ďalší dvaja nitrianski boxeri – Miroslav Herceg z domáceho BCS Nitra a Marek Horák z PBT Nitra. Obaja štartovali v plne obsadenej kategórii 63,5 kg, kde Herceg vybojoval zlato a Marek Horák bronz.

„Nedeľné finále bolo pre divákov fantastické a teší ma, že k celkovému športovému zážitku prispela aj dobrá organizácia. Som veľmi rád, že v poslednom kole už nemusíme nič dokazovať a titul sme spečatili práve doma. Na oslavy je však určite ešte čas, okrem posledného kola RBC nás čakajú ešte decembrové majstrovstvá SR seniorov a staršieho dorastu a Bibiana Lovašová o pár dní odlieta s trénerom Tiborom Hlavačkom na MS juniorov. Už teraz je však jasné, že táto sezóna bude pre náš klub jednou z najúspešnejších v histórii,“ dodal spokojný tréner Pavol Hlavačka.