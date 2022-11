Ako ušetriť nie len pri online nakupovaní

Online nakupovanie zažilo v posledných rokoch výrazný vzostup.

Určite tomu dopomohla aj pandémia COVID-19, no vo všeobecnosti sa dá povedať, že smerujeme k dobe, kedy bude online nakupovanie jedinou možnosťou. Podobne ako pri nakupovaní v kamenných predajniach, tak aj pri online nakupovaní ale platí to isté. Každý chce ušetriť. Pozrime sa spoločne ako na to s využitím portálov Kaufino a Tipli.

Možností ušetriť je výrazne viac pri online nakupovaní, ako pri nakupovaní v kamenných predajniach. Určite si už každý zvykol na letáky v schránkach, ktoré upozorňujú na práve prebiehajúce akcie a výpredaje v kamenných obchodoch. Aj letákom v papierovej forme však už pomaly odzváňa. Je tu totiž možnosť listovať si ich online, nech ste už kdekoľvek. Nezáleží na tom, či ste práve v obchode a chcete zistiť čo je práve v akcii. Kaufland leták online si prelistujete aj tam.

Pokojne môžete aj ležať doma a listovať si Kaufland leták. Samozrejme toto môžete využiť aj pri iných kamenných obchodoch ako Kaufland. Stačí sa pozrieť na portál Kaufino, kde nájdete online letáky z tých najznámejších kamenných obchodoch. Všetky sú aktuálne a vždy k dispozícii nech ste už kdekoľvek. A nezabúdajte. Kaufland leták od štvrtka na ďalší týždeň nájdete práve na Kaufino.

Ďalšie spôsoby šetrenia v kamenných prevádzkach

Zostaňme opäť pri sieti Kaufland, ktorá nám poslúži ako vzorová na demonštrovanie ďalších spôsobov ako ušetriť pri online nakupovaní. Samozrejme platí, že ak si nájdete čas Kaufland leták od štvrtka prelistovať stranu po strane, tak nájdete tie najlepšie ponuky. No ušetriť sa dá aj inak.

Využiť môžete Kaufland card, čiže vernostnú kartu, kde nájdete rôzne kupóny. Veľké množstvo produktov môžete získať za ešte lacnejšie ceny iba vďaka Kaufland card. Podobné vernostné kartičky, či mobilné aplikácie ponúkajú aj iné supermarkety, hypermarkety, či diskontné predajne. Takisto platí, že online si viete prelistovať aj Lidl leták, Tesco leták, či Billa leták.

Poslednou možnosťou šetrenia, ktorú si spomenieme sú produkty s končiacim dátumom spotreby. Tie často nájdete v obchodoch so zľavami 50 až 90 percent. Ak teda plánujete daný produkt čoskoro skonzumovať, tak môžete výrazne ušetriť. Zároveň tak aj zabránite plýtvaniu.

Podobný systém funguje aj na predajniach s elektronikou, obuvou, či oblečením. Pokiaľ majú na sklade posledný kus, tak ho môžete často zakúpiť s výraznou zľavou. Na rôzne ďalšie zľavy, v kamenných, ale aj internetových predajniach vás upozorní portál Tipli.sk, kde nájdete okrem iného aj obchody ako Lidl, Booking, Alza, Sinsay, či Reserved. V ďalšej časti článku sa pozrieme na to, ako môžete tento portál využiť na šetrenie pri nákupoch.

Ako šetriť pri online nakupovaní

Podobne ako pri nakupovaní v kamenných predajniach, tak aj pri online nakupovaní existuje mnoho spôsobov ako ušetriť. Pozrime sa spoločne na tie najlepšie. Portál Tipli ponúka mnohé výhody ako cashback, zľavové kódy a kupóny, či podobne ako Kaufino aj prezeranie online letákov. Demonštrujte si ako môžete ušetriť na Tipli.sk na príklade jednoduchého nákupu na Aboutyou.sk.

Pred tým, ako navštívite web Aboutyou.sk sa dostaňte na Tipli. Vyhľadajte si About You na Tipli a prekliknite sa do obchodu odtiaľto. Následne už iba stačí dokončiť nákup presne tak ako zvyčajne. Odmenou vám bude časť peňazí z nákupu, ktorú získate naspäť na váš Tipli účet.

Ďalšou možnosťou ako môžete ušetriť ešte viac je About You zľavový kód. Všetky aktuálne zľavové kódy a kupóny nájdete taktiež na Tipli. Zľavový kód About You následne stačí iba použiť v košíku na webovej stránke Aboutyou.sk. Nezabúdajte, že oba spôsoby šetrenia sa dajú kombinovať, a tak pri jednom nákupe dokážete ušetriť až dva krát.

Ďalšie spôsoby šetrenia pri online nakupovaní

Ušetriť pri online nakupovaní sa dá aj inak. Napríklad nákup cez výpredaj, či počas známych nákupných sviatkov ako Dni Marriane, či Black Friday. Všetky aktuálne informácie o výpredajoch, či o tom, kedy prebiehajú najznámejšie nákupné sviatky nájdete taktiež na Tipli. Spektrum možností ako ušetriť s Tipli je naozaj široký.

Na záver nesmieme opomenúť aj zaujímavé Tipli tipy v podobe článkov na rôzne témy. Rozhodne by ste ich nemali zmeškať.