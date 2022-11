Králi ulice zaplnia mestskú halu, druhá edícia bude ešte lepšia

Odložte predsudky a užite si jedinečnú atmosféru i adrenalín, pozýva hlavný organizátor Cyril Pažitný.

Králi ulice do nitrianskeho amfiteátra koncom leta prilákali 1 700 divákov. Vo štvrtok 24. novembra adrenalínové súboje zaplnia aj mestskú halu. (Zdroj: kru)

Prvá edícia nového „fighterského“ projektu Králi ulice prilákala do nitrianskeho amfiteátra 1 700 divákov, druhá sa predstaví vo štvrtok 24. novembra o 19.00 h v mestskej hale na Klokočine. V slamenom ringu to bude žiť deviatimi ostrými súbojmi v boxe bez rukavíc vrátane dvoch v ťažkej váhe (obľúbená kategória) a rovnako eliminačné duely do 65 kg. Jednoducho návrat k počiatkom boxu.

„Našou prioritou je cez najextrémnejšiu formu bojového zápasu preukázať vzájomný rešpekt a úctu, ktoré k bojovým športom neodmysliteľne patria. Pozývame všetkých divákov, aby odložili predsudky a prišli si užiť jedinečnú atmosféru a adrenalín,“ povedal hlavný organizátor večera Cyril Pažitný.

V titulovom súboji sa hviezdne meno bojovej scény Tomáš „Bolo“ Meliš stretne s Róbertom Kokym, víťazom eliminačného duelu Králi ulice I.

„Obecenstvo čaká kvalitný turnaj, ešte lepšie služby a ešte kvalitnejšia sprievodná šou než naposledy. Chystáme aj prekvapenie,“ prezradil Cyril Pažitný.