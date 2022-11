Nekompromisný čistič 'Gejza' odišiel priskoro

Od nečakaného skonu Kamila Chatrnúcha uplynulo dvadsať rokov.

Chlapík z Dolnej Stredy pri Seredi sa do veľkého futbalu dostal pomerne neskoro. Keď začal Kamil Chatrnúch stabilne hrávať vo federálnej lige, mal už 28 rokov.

Šíbri z Plastiky Nitry si ho vyhliadli v Martine. Pod Zoborom v prvej sezóne po príchode nechýbal na trávniku ani minútu! Okamžite naskočil do partie okolo Kukučku, Libu, Ježa, Kramoliša, Molnára či Borka. Pod vedením trénera Františka Skyvu skončila Nitra štvrtá a bola najlepším slovenským tímom vo federálnej lige! Kdeže tie časy tú...

Celý článok prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.

Vysoký stopér si nakoniec v čsl. lige pripísal 175 štartov a 10 gólov.

Neskôr rozbehol aj kariéru trénera. Nebolo mu však dopriate dlhé trvanie. Jeho životná púť sa skončila - na futbalovom ihrisku.

Vybojovali Kolín

„Dobrý sused a dobrý stopér, to bol pre mňa Kamil,“ rozcítil sa pri spomienke Róbert Jež st. „Bol trochu zvláštny človek. Mimo ihriska by ste ho mohli natrieť na chlieb, ale v zápasoch to bol jednoznačne dravec, ktorý nevedel prehrávať a dával do toho všetko. Aj výraz jeho tváre v osobných súbojoch tomu zodpovedal,“ pousmeje sa trochu Robo.

Ježovci a Chatrnúchovci boli susedia v jednom klokočinskom paneláku a vlastne dodnes sú. Už dvadsať rokov bez Kamila... „Často sme sa navštevovali, veľa veci sme preberali o zápasoch. Naše rodiny sa navzájom poznali. V civilnom živote to bol vynikajúci chlap. Rozumel sa elektrike, občas aj mne s niečím pomohol,“ spomína „Ježko“ na parťáka.

Volali ho „Gejza“. Kamil však nepatril medzi extrovertných vtipkárov. Mal inú povahu.