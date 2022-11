Nitrianka zlatá v Las Vegas

Petra Mányiová získala vo svetovom centre hazardu svoj najväčší športový úspech.

V hoteli Golden Nugget v Las Vegas sa stretli naturálni kulturisti a fitnesky na 25. ročníku prestížnej súťaže Natural Olympia pod záštitou asociácie INBA/PNBA. Súťažia na nej zvlášť profesionáli i amatéri.

Svoj debut na najväčšom podujatí zažila Nitrianka Petra Mányiová, ktorá pod Tatrami pôsobí v rámci Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK). V Las Vegas súťažila v amatérskej kategórii.

V kategórii sport model masters (40-49 rokov) si vybojovala prvé miesto a ďalší víťazný vavrínový veniec si odniesla za absolútne poradie „športových modeliek“.

„O takomto umiestnení som ani nesnívala. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Obetovala som tomu všetko, veľká vďaka patrí môjmu trénerovi Martinovi Fölkelovi. Pre mňa bola výhra už len to, že som sa dostala na Olympiu do Las Vegas,“ povedala pre MY noviny Petra Mányiová, ktorá sa obvykle pripravuje v dvoch nitrianskych fitkách - Bodyworld a 365 gym.

Okrem kulturistiky má rada aj hokej, je totiž fanúšičkou nitrianskych corgoňov, takže šampiónku z Las Vegas môžete stretnúť aj v aréne pod hradom.