Psychoterapeutka Marta Zaťková: O partnerské vzťahy sa nestaráme, preto exspirujú

V posledných rokoch stúpa rozvodovosť dlhotrvajúcich manželstiev.

NITRA. Sobášnosť aj rozvodovosť na Slovensku za posledné roky zastavila pandémia.

Manželstvo je u mladších ročníkov často považované za niečo zbytočné a uprednostňuje sa partnerský vzťah "bez papierov".

Článok pokračuje pod video reklamou

V predpandemickom období štatisticky výrazne stúpali čísla rozvodovosti párov, ktoré boli spolu niekoľko desiatok rokov.

Ako je možné, že sa takéto dlhodobé vzťahy manželia či partneri rozhodnú ukončiť a aj napriek vyššiemu veku začínajú odznova?

S psychoterapeutkou Martou Zaťkovou sme sa rozprávali o tom, či partnerské vzťahy majú svoj expiračný čas, aj o tom, ako je možné tento čas predĺžiť.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa rozpadávajú dlhodobé vzťahy

Ako sa dá pracovať s partnerskou krízou a prekonať ju

Prečo je odchod z partnerstva jednoduchšia cesta

Čo sú zvládacie mechanizmy a ako sa s nimi dá pracovať

Podliehajú partnerské vzťahy exspirácii?

Ak vzťahu nedáme to, čo by mal mať, vyprší jeho čaro. Na začiatku vzťahu sa dohodneme, že budeme tvoriť spolu pár, to má svoje čaro. Staráme sa o seba a o svoje vzájomné potreby. Životné posuny, ktoré nás vo vzťahu sprevádzajú, môžu spôsobiť to, že vzťah akoby išiel na dlh.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mestu sa nedarí predať areál kafilérie. Prieskum má ukázať, či nie je kontaminovaná pôda Čítajte

Pokiaľ mu nedáme správne ingrediencie v podobe pozornosti, záujmu, pekných chvíľ, účinná látka z toho vzťahu prirodzene vyexspiruje. Vzťahy teda exspirujú, pretože sa o ne nestaráme a nepredlžujeme ich životaschopnosť.

Často sa opakuje veta, že partneri ostávajú spolu kvôli deťom. No zdá sa, že keď deti odrastú, aj napriek vyššiemu veku sa rozvodu už boja menej. Boja sa menej?

Život, ako taký, nie je statický. Ak by sme sa pozreli nejakých päťdesiat rokov dozadu, mohli by sme povedať, že obdobie dospelosti bolo statickejším v istotách. Istoty hovorili o tom, že všetci sme napríklad museli pracovať. Dnešný život je častejšie postavený na nepredvídateľných okolnostiach. Nikto z nás nepredvídal pandémiu, vojnu v Ukrajine ani energetickú krízu. A to sú situácie, ktoré zamávajú všetkými.