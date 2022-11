Mestu sa nedarí predať areál kafilérie. Prieskum má ukázať, či nie je kontaminovaná pôda

Mesto kúpilo nehnuteľnosti, aby prevádzka ukončila činnosť. Využiť ich nedokáže, problém je aj s prístupom.

NITRA. Mestu sa opäť nepodarilo nájsť kupca na časť areálu bývalej kafilérie s halami. Nehnuteľnosti pred rokmi kúpilo od súkromníka.

Do súťaže sa nikto neprihlásil, minulý týždeň bola vyhodnotená ako neúspešná.

„Súťažná komisia odporúča dať spraviť prieskum, či sa v pôde nenachádza hygienicky závadný materiál, prípadne či nie je kontaminovaná pôda,“ informovala radnica.

Podľa územného plánu je lokalita funkčne určená pre vybavenosť a doplnkovo bývanie. Stavby môžu mať do štyroch nadzemných podlaží s podmienkou rešpektovania ochranných pásiem letiska v Janíkovciach.

Smelá ambícia

Podľa najnovšieho znaleckého posudku z júna tohto roka je všeobecná hodnota nehnuteľností vyše 368-tisíc eur bez DPH. Mesto pôvodne navrhlo predať ich za minimálne 417 531 eur vrátane DPH.

„Mali by sme mať ambíciu predať to za nadobúdaciu hodnotu, za čo sme to my kúpili,“ reagoval na septembrovom zastupiteľstve, pred vyhlásením súťaže, poslanec Štefan Štefek.

Jeho pozmeňujúci návrh, aby bola minimálna kúpna cena až 592 511,46 eura, prešiel.

Ambíciu dať takúto sumu za časť areálu, kde sa predtým spaľovali uhynuté zvieratá, však nemal nikto.