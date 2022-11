Tri roky po tragickej smrti speváka vydáva legendárna “nitránská“ kapela nový album

Zapojte sa do súťaže o dva voľné vstupy na krst a nové CD.

NITRA. Kapelu Dr. Zetor v Nitre a okolí snáď netreba nikomu predstavovať. Hovoria o sebe, že sú apolitická kapela, ktorá chce ľudí hlavne baviť.

Tretí album s názvom Punkdémia pokrstia 26. novembra vo Frankie Rock Klube.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred tromi rokmi ich nečakanie zastihla správa o smrti “headlinera“ Fera a ako priznávajú, museli sa potom trochu zohrať.

„On sa tak rád nazýval, že headliner. Tak som túto funkciu prebral po ňom,“ vysvetľuje kuriózne pomenovanie nový spevák a zároveň gitarista kapely Maťo.

K mikrofónu sa dostal vďaka náhode. „Jednoducho sme si vylosovali, kto ním bude. Ja som to vyhral. Alebo aj prehral. To teraz neviem posúdiť,“ pokračuje.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Psychoterapeutka Marta Zaťková: O partnerské vzťahy sa nestaráme, preto exspirujú Čítajte

Dodáva, že prebrať zodpovednosť po Ferovi nebolo ľahké, ale vraj sa často stretáva s názorom, že ich hlasy sú si podobné.

Album začali nahrávať ešte v roku 2018, päť piesní na ňom stihol naspievať zosnulý spevák. Celé CD bol jeho nápad.

„Neverili sme tomu, že bez neho budeme pokračovať. Ale keď sme si to vtedy sľúbili, že to vydáme, tak to vydáme,“ hovorí Maťo.