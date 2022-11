Pozrite si žreb štvrťfinále Campri Cupu

Na BlauGranas-SK Jedenástke roka v Močenku sme práve spoznali dvojice prestížnej pohárovej súťaže ObFZ Nitra.

Zájazd na futbal do Prahy, sada nových dresov, tisíc eur a postup do Slovnaft Cupu - to už roky vyhráva majiteľ Campri Cupu, pohárovej súťaže ObFZ Nitra pre tímy zo 7. a 8. ligy.

Na galavečeri v Močenku pred malou chvíľou vyžrebovali štvrťfinálové dvojice. Dostali Nitrianske Hrnčiarovce derby s Kolíňanmi či Dolnými Obdokovcami? Pôjdu Rišňovce cez celú oblasť až do Žitavian? Koho dostane Močenok? A viete si predstaviť zápas Veľký Cetín - AC Nitra?

Odpovede prinášame v nasledovnom rámčeku so štvrťfinálovými dvojicami, ktorý vyjde aj v pondelkových (21. 11.) MY Nitrianskych novinách.