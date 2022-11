Demovi v Nemecku tlieskalo 54-tisíc ľudí. Na Slovensku mu zabili generáciu

Futbal v Nitre? Niekto sa musí spojiť. Inak to nepôjde, vraví bývalý reprezentant.

Igor Demo so synom Šimonom, dcérou Ninou a bývalým výborným útočníkom Oliverom Neuvillom na trávniku v Mönchengladbachu. (Zdroj: id)

Celý rozhovor nájdete aj v aktuálnych MY Nitrianskych novinách.

Máš ploché nohy, vyradíme ťa, lámali palicu nad IGOROM DEMOM (47) v prípravke Plastiky Nitra. On sa stal 24-násobným reprezentantom, kapitánom Slovenska v Anglicku, dal gól Barcelone, vyhral dva tituly so Slovanom, bol vicemajstrom s PSV Eindhoven, no hlavne je osobnosťou Mönchengladbachu, kde zažiaril 31 gólmi v 151 zápasoch.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Demovi nekrstili knihu v Nitre

Prečo si myslí, že mu zabili generáciu

Prečo stále figuruje ako podpredseda predstavenstva FC Nitra

Čo si myslí o futbale v Nitre a spájaní

V Nemecku ho už po prvom zápase nazvali „Fussballgott“ (futbalový boh) a v predminulý piatok mu 186-stranovú autobiografiu krstil potlesk 54-tisíc divákov, ktorí si potom užili triumf 4:2 v derby s Dortmundom.