Najväčší turnaj na Slovensku bude AQUAFLOT Cup

Vianočná legenda: tri dni, znovu cez 50 tímov a nový generálny partner.

Do sveta letí Aquaflot Cup! Tatiana a Vladimír Leckéšiovci už Vianočný turnaj MY Nitrianskych novín dvakrát vyhrali ako dôležití sponzori Čeľadíc, teraz ponesie meno ich rodinnej firmy. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Keď Vladimír a Tatiana Leckéšiovci ako významní sponzori Čeľadíc pózovali s dvojposchodovou trofejou a tlieskali synovi Lukášovi za dva góly v semifinále Janíkovciam i cene pre naj brankára (2013) a člena all-stars tímu (2012), nik by netipoval, že Vianočný turnaj MY Nitrianskych novín raz vezmú pod krídla. Z akcie roka brali dve zlatá a dva bronzy – a teraz jej dajú meno!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Čalád“ zahájil svoju klokočinskú dominanciu práve s AQUAFLOT-om na hrudi. Slovo dalo slovo a po rozlúčke s Mogetom (Murčovci, ďakujeme za desať krásnych edícií!) sa 29. ročník najväčšieho halového turnaja na Slovensku (26. – 28. 12.) nazve AQUAFLOT Cup. Znovu privíta vyše päťdesiat účastníkov.

„Akoby to bolo včera, keď sme mali putovný pohár doma. Babka sa s ním rada odfotila,“ unisono povedali manželia Leckéšiovci.

„Bez Vianočného turnaja MY Nitrianskych novín si nevieme predstaviť Vianoce. Má obrovskú prestíž, vynikajúci termín, keď sú ľudia hladní po futbale, nezameniteľnú atmosféru, výbornú organizáciu i prvky profesionalizmu. Nijak sa neimprovizuje, harmonogram platí. Tri dni majú svoje napätie, mantinely hru zrýchľujú a veľké brány zatraktívňujú. Kvalifikačné delenie má obrovský význam. Turnaj by si za tie roky už mohol vyberať, koho chce a koho nie, no nikdy to nerobil. Máme veľkú radosť, že môžeme byť generálnym partnerom, nad ponukou sme vôbec neváhali,“ rozprával Vladimír Leckéši.

S manželkou Tatianou boli hybnou silou futbalu v Čeľadiciach. K „prezidentovcom“ Martinovi a Mariane Hamadovcom sa pridali v časoch, keď tím bojoval o záchranu v prvej triede. Zvyšok je história – dominantné zlato v 6. lige (2012), titul v náročnej „južanskej“ 5. lige (2014) a úžasné piate miesto v 4. lige (2015). Aj zákroky ich syna Lukáša, neskôr druholigového brankára Komárna, pomohli malej dedine medzi krajskú smotánku. Svorne rástla automatická závlaha, nové osvetlenie, tribúna i opravy v sociálnych zariadeniach a klubovej budove.

„Nie všetci ma brali vážne, keď som na jednom z posedení povedal, že nie je možné, aby sme nehrali aspoň piatu ligu. S Hamadovcami sme si prirodzene rozdelili úlohy, pridali sa k nám aj nadšenci Peťo Laca, Jožko Hrúz, Miro Ryboš a mnohí ďalší. Sme hrdí na to, čo sa nám všetkým v klube spoločnými silami podarilo. Spojenie medzi tímom a fanúšikmi bolo ohromné, fandilo sa nielen doma, ale s plným autobusom aj vonku. Krásne časy,“ rozpamätal sa Vladimír Leckéši, bývalý druholigový volejbalista, ktorý si vzal majsterku Slovenska v brannej všestrannosti.