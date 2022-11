Kto je v ideálnej zostave 7. ligy

V ankete trénerov aspoň jeden hlas dostalo 58 futbalistov.

VII. liga ObFZ Nitra

JESENNÁ TABUĽKA

1. Dolné Krškany 15 12 3 0 48:15 39

2. Veľký Cetín 15 12 3 0 44:13 39

3. Žitavany 15 10 4 1 49:15 34

4. Kolíňany 15 10 1 4 46:30 31

5. Dolné Obdokovce 15 9 1 5 37:23 28

6. N. Hrnčiarovce 15 8 1 6 37:25 25

7. Mojmírovce 15 7 3 5 31:26 24

8. Čakajovce 15 7 1 7 35:22 22

9. Rišňovce 15 6 2 7 31:31 20

10. Trnovec n/V. 15 4 5 6 25:30 17

11. Výčapy-Opatovce 15 5 1 9 29:46 16

12. Jelenec 15 5 0 10 25:38 15

13. Janíkovce 15 4 3 8 18:40 15

14. Čierne Kľačany 15 3 3 9 22:37 12

15. Jarok 15 0 3 12 10:53 3

16. Veča 15 0 2 13 9:52 2

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

DOMA

1. Dolné Krškany 8 8 0 0 32:8 24

2. Mojmírovce 8 7 1 0 25:10 22

3. Kolíňany 9 7 0 2 32:19 21

4. Veľký Cetín 8 6 2 0 23:6 20

5. D. Obdokovce 9 6 0 3 27:15 18

6. Žitavany 7 5 1 1 25:6 16

7. N. Hrnčiarovce 7 5 1 1 24:10 16

8. Jelenec 7 5 0 2 19:12 15

9. Čakajovce 8 4 1 3 20:10 13

10. Rišňovce 6 3 1 2 15:9 10

11. Výčapy-Opatovce 7 3 1 3 15:16 10

12. Čierne Kľačany 7 2 3 2 12:9 9

13. Trnovec n/V. 8 2 3 3 14:11 9

14. Janíkovce 7 2 2 3 11:11 8

15. Jarok 7 0 1 6 3:17 1

16. Veča 7 0 1 6 6:24 1

VONKU

1. Veľký Cetín 7 6 1 0 21:7 19

2. Žitavany 8 5 3 0 24:9 18

3. Dolné Krškany 7 4 3 0 16:7 15

4. Rišňovce 9 3 1 5 16:22 10

5. D. Obdokovce 6 3 1 2 10:8 10

6. Kolíňany 6 3 1 2 14:11 10

7. N. Hrnčiarovce 8 3 0 5 13:15 9

8. Čakajovce 7 3 0 4 15:12 9

9. Trnovec n/V. 7 2 2 3 11:19 8

10. Janíkovce 8 2 1 5 7:29 7

11. Výčapy-Opatovce 8 2 0 6 14:30 6

12. Čierne Kľačany 8 1 0 7 10:28 3

13. Mojmírovce 7 0 2 5 6:16 2

14. Jarok 8 0 2 6 7:36 2

15. Veča 8 0 1 7 3:28 1

16. Jelenec 8 0 0 8 6:26 0

* Najvyššie víťazstvo domácich: Žitavany - Jarok 9:0, Jelenec - Jarok 8:1, Čakajovce - Janíkovce 7:0

* Najvyššia výhra hostí: Výčapy-Opatovce - Žitavany 0:8, Veča - Čakajovce 0:7.

* Najviac gólov v zápase (12): D. Krškany - Trnovec 9:3.

STRELCI

21 - Andrej Gregora (V. Cetín)

19 - Lukáš Borčin (Žitavany)

17 - Gregor Vnučko (Čakajovce)

16 - Radovan Hadža (Mojmírovce), Juraj Jančiar (D. Krškany)

12 - Martin Szombat (N. Hrnčiarovce)

11 - Samuel Štós (Veľký Cetín)

9 - Erik Kinče (N. Hrnčiarovce), Ľuboš Korec (Rišňovce), atď.

Nevídaný nováčik

Museli by sme dlho listovať v archívoch, kým by sme našli nováčika najvyššej súťaže, ktorý na jeseň neprehral ani jeden zápas. Rovnakú bilanciu má však aj druhá "Hertha", a to je ďalšia výnimočnosť tejto jesene - že až dva tímy ňou prešli bez prehry. Na druhej strane, na dne je dvojica bez víťazstva.

Ostatní traja nováčikovia figurujú nízko v tabuľke. Expiatoligové Rišňovce sa zaradili do pokojného stredu.

V porovnaní s minulou sezónou pokrok urobili Žitavany (vonku neprehrali ani raz), vysoký štandard si držia Kolíňany i D. Obdokovce. O pár miest klesli Janíkovce, ale vzhľadom na stratu sponzora a kuvičie reči, že ani nenastúpia do súťaže, sa ešte držia obstojne.

Ako hlasovali tréneri

Oslovili sme trénerov všetkých 16 mužstiev. Ich úlohou bolo označiť troch najlepších hráčov svojho celku, ale aj vybrať z ostatných klubov najlepšieho brankára, obrancu, záložníka a útočníka. Aspoň 1 hlas dostalo 58 futbalistov.

Ďalej v článku nájdete * Hlasovanie trénerov: Každý tréner určil troch najlepších zo svojho mužstva a kvarteto najlepších z ostatných klubov (brankár, obranca, záložník, útočník). * Z hlasovania trénerov sme zložili dve ideálne zostavy jesene - "A" a "B". * Dočítate sa, ktorí hráči mali najviac účastí v Zostavách kola.

Dolné Krškany

(tréner Juraj Paška)