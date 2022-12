Nitra trhá rekordy, má najdominantnejší tím na Slovensku

Ani fantastické jesenné čísla nestačia hrajúcemu trénerovi k spokojnosti.

Trinásť zápasov, trinásť víťazstiev, skóre 87:3 a priemer 6,6 gólu na duel. Nitrianske dediny navštevujú praví „galácticos“.

Čermáň po piatich rokoch obnovil mužov a azda v každej inej ôsmej lige na Slovensku by bol ospevovaný líder. Smola – na scénu vtrhol AC, Nitru ovládol skvostným priemerom 505 divákov na domáce zápasy a od prvej sekundy všetci vidia, že posledná súťaž bude iba krátka medzizastávka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na provu nového projektu sa (obklopený portfóliom klubových partnerov na čele s Džemilom Šefkiim a Pavlom Šlosárom) postavil MILOŠ ŠIMONČIČ (35). Rekordér v prvoligových štartoch za Nitru plní vidiecke tribúny s ďalšími osobnosťami Tomášom Kóňom i Martinom Tóthom a teraz do mikrofónu MY Nitrianskych novín hodnotí famóznu jeseň AC.

Obrana AC Nitra na čele s brankárom Adamom Arpášom na jeseň inkasovala iba dva góly v desiatich zápasoch 8. ligy A. (zdroj: Miroslav Slávik)

„Spokojní sme iba s bodmi a postupom v Campri Cupe. Vyhrali sme všetky duely, ale v každom sme spravili chyby. Musíme hrať takticky lepšie. Na niektoré zápasové situácie sme zle reagovali a súperi nás nepotrestali. Vo vyšších súťažiach by to bol problém. Najlepšie sme hrali v lige s ČFK (2:1) a v pohári proti Janíkovciam (3:0). Hoci výsledky neboli jednoznačné, mali sme množstvo šancí. Takýchto zápasov potrebujeme čo najviac. Najviac sme sa potrápili v Dolných Lefantovciach (9:0), ani nie herne, no museli sme dávať veľký pozor na domácich. Herne nám nevyšiel prvý polčas v Hájskom (7:0), viedli sme 2:0, na oba góly dali po štandardkách,“ zröntgenoval jazdu 8. ligou A.

AC domácim diváckym priemerom 505 zdolal aj štvrtoligový FC Nitra a na dedinách lámal dlhoveké návštevné rekordy.

„Chceme hrať pre ľudí a chceme, aby chodili v ešte väčšom počte. Časom prídu aj ťažšie zápasy, na ne sa všetci tešíme. Vážim si, že všade, kde sme prišli, nás privítali s úctou. Klobúk dole pred Cabajom-Čáporom, nachystal nám šatňu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani prvoligisti. Pre nás ako novovzniknutý klub s ambíciami sú korektné vzťahy s ostatnými klubmi veľmi dôležité. Postupne chceme vybudovať silnú mládežnícku akadémiu, a to bez podpory okolitých dedín nebude možné,“ vysvetlil Miloš Šimončič a do jari stanovil dva ciele: v lige neprehrať a v Campri Cupe postúpiť do finále. Možno aj s mierne upraveným tímom, viac-menej potvrdená je podľa slov hrajúceho trénera jedna posila.

Najdominantnejšie tímy Slovenska (jeseň 2022) Ak za kritérium považujeme stopercentnú bodovú bilanciu a zápasový priemer aspoň sedem strelených gólov a nanajvýš 0,2 inkasovaných, tak AC Nitra bol na jeseň 2021 najdominantnejším tímom spomedzi všetkých 110 futbalových súťaží na Slovensku od prvej ligy po deviate. Vyšší gólový priemer zaznamenali iba Sečovská Polianka a Modrý Kameň, tie tímy však nedobehli AC v priemere bodov, respektíve inkasovaní. Výnimočnosť nitrianskeho klubu zvýrazňuje, že z desiatich jesenných zápasov 8. ligy A iba dva odohral doma!​

Body na zápas AC Nitra (8. liga A ObFZ Nitra) - 3,00 OFK Čermany (8. liga ObFZ Topoľčany) - 3,00 TJ Slovan Modrý Kameň (7. liga ObFZ V. Krtíš) - 3,00 MFK Jelšava (7. liga ObFZ R. Sobota) - 3,00 TJ Družstevník Breznica (7. liga OOFZ Svidník) - 3,00 TJ Dulova Ves (6. liga Šarišská VsFZ) - 3,00 FC Lokomotíva Košice (5. liga Juh VsFZ) - 2,85 OFK Teplička nad Váhom B (I. trieda ObFZ Žilina) - 2,84 ŠK Lozorno (6. liga ObFZ Bratislava - vidiek) - 2,84 TJ Progres Selice (8. liga Galanta - Šaľa) - 2,84

Strelené góly na zápas OFK Sečovská Polianka (7. liga ObFZ Vranov n/t. ) - 8,87 TJ Slovan Modrý Kameň (7. liga ObFZ V. Krtíš) - 7,10 AC Nitra (8. liga A ObFZ Nitra) - 7,00 MFK Jelšava (7. liga ObFZ R. Sobota) - 6,30 OFK Čermany (8. liga ObFZ Topoľčany) - 5,80 TJ Slovan Tajov (8. liga ObFZ B. Bystrica) - 5,60 TJ Sokol Hrabkov (8. liga ObFZ Prešov) - 5,20 TJ Blatná Habovka (8. liga ObFZ D. Kubín) - 5,10 FK Močenok (8. liga ObFZ D. Kubín) - 5,10 OFK Hosťová (8. liga B ObFZ Nitra) - 5,07

Inkasované góly na zápas AC Nitra (8. liga A ObFZ Nitra) - 0,20 FC Lokomotíva Košice (5. liga Juh VsFZ) - 0,28 TJ Progres Selice (8. liga Galanta - Šaľa) - 0,31 ŠK Lozorno (6. liga ObFZ Bratislava - Vidiek) - 0,38 OFK Čermany (8. liga ObFZ Topoľčany) - 0,40 FK Prakovce (7. liga SOFZ Spišská N. Ves) - 0,44 TJ Breznica (7. liga OOFZ Svidník) - 0,45 OFK Vyšná Slaná (7. liga ObFZ Rožňava) - 0,50 MFK Gelnica (5. liga Juh VsFZ) - 0,50 TJ Tatran Hybe (8. liga LFZ L. Mikuláš) - 0,53