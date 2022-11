Prvú ligu odmietol dvakrát za rok. V ôsmej páli lepšie než Haaland

Klenot AC Nitra na jeseň strelil až päť hetrikov.

Celý článok nájdete aj v aktuálnych MY Nitrianskych novinách.

Lopta od Fabiša v 90. minúte prerezala celú šestnástku, na pravej žrdi nevšímaný tínedžer iba nastavil pravačku a obe ruky radostne vystrelil do neba. Prásk – 3:0 v baráži pre Nitru, Dubnica v smútku a oslavy záchrany v prvej lige mohli začať. V tej chvíli už TOMÁŠ HAMBÁLEK vedel, že ho za „pár šupov“ (v FC nemal profizmluvu), kupuje Trnava.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Namiesto kariéry sa mu ale rozkrútil chorobopis – boľavé trieslo, stehenné svaly, potrhané šľachy pri päte a v kolenách... V sezóne 2020/21 odohral iba tri celé zápasy, takto vlani v Skalici ašpiroval na top druholigistu mesiaca, no so zaťatými zubami zo zranení.

Na jeseň 2022 stlačil reštart. V 12 zápasoch strelil 28 gólov! Trošku to odľahčime – aj útočník útočníkov Haaland ich za Manchester City dal menej a čísla (no iba tie...) mu môže závidieť. AC Nitra vyniesol k jesennému titulu 8. ligy A i postupu do štvrťfinále Campri Cupu.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo v lete odmietol prvú ligu a hrá ôsmu

Čo po jeseni povedal na ponuku Galádovho ViOnu

S kým sa mu v AC hrá najlepšie

Aká je rivalita s ČFK

O čom na jar sníva Hambálek

Čo povedal Galádovi?