Desať z desiatich, jednotka s hviezdičkou. Jedenástka roka pohľadom hostí

Čo prekvapilo Ľuboša Hlavenu?

Do prasknutia plná sála v Močenku aplaudovala dedinským hviezdam. Oblastný futbalový zväz v Nitre siedmykrát ocenil najlepších galavečerom jedenástky roka. (Zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

Plná sála v pohostinnom Močenku, 32 ocenených z 26 klubov, galavečer, ktorý spojil futbalovú rodinu. Od bezchybného moderátora Ľuboša Hlavenu cez vkusné vsuvky podpredsedu ObFZ Nitra Petra Chrena, dekorovanie najlepších s emotívnou rečou futbalistu roka až po zábavnú tombolu.

BlauGranas-SK Jedenástka roka sa poklonila najlepším veľkým i malým hráčom, trénerom a funkcionárom zo 7. a 8. ligy okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. S pozitívnymi posolstvami sa roztrhlo vrece.

ĽUBOŠ HLAVENA (moderátor galavečera, komentátor RTVS): „Moderoval som množstvo plesov a akcií, ale táto bola nadrozmerná. Nepovedal by som, že na takéto podujatie vie prísť vyše dvesto ľudí a organizátorov zaskočilo, že prichádzali stále ďalší. Príjemne ma prekvapilo, ako spolu celá futbalová komunita vychádza, a to napriek tomu, že hostia pochádzali z rôznych obcí. Takisto som nechcel veriť, že v 7. a 8. lige ObFZ Nitra sú hráči s vyše dvetisíc prvoligovými štartmi. Nevedel som, že niektorí ešte hrávajú. Takisto som rád videl Ivana Galáda a Igora Dema. Tešila ma tiež radosť v očiach detí, že sú odmenené za niečo, čo majú radi. Na jednom mieste sme sledovali úžasnú koncentráciu futbalových persón, ktoré niečo dokázali, no rovnako oduševnených ľudí, ktorí robia futbal na nižšej úrovni i partnerov, ktorí sa tešia, že môžu byť tohto celého súčasťou.“

„Vidím tu obrovskú prajnosť a srdečnosť, všetkým ligovým klubom by som odporučil prísť sa sem pozrieť,“ povedal úspešný tréner Ivan Galád (čestný hosť večera) do mikrofónu Ľuboša Hlavenu, ktorý dal akcii punc veľkej kvality. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

RÓBERT JEŽ st. (legenda futbalu v Nitre, čestný hosť): „Jedenástka roka mala vysokú kvalitu. Moderátor Ľuboš Hlavena sa uviedol profesionálne, Peter Chren sa znovu ukázal ako ľudomil, že venoval Lukášovi Borčinovi v tombole vyhraté lístky na reprezentáciu, bolo úžasné gesto, a výbornými komentármi upútal Martin Kilian ml. Pri odovzdávaní cien pre najlepších trénerov som si nostalgicky spomenul, ako som na pódiu v Rumanovej takto stál ja. Lukáša Borčina som na futbalistu roka v duchu aj tipoval, absolútne súhlasím, je to zabijak, má všetko, čo útočník má mať. Na chrbát mu však podľa mňa dýchal Rado Hadža, vynikajúci hráč.“

Otec a syn Ježovci spoločne s Petrom Chrenom (v strede), podpredsedom ObFZ Nitra a hlavou organizačného výboru BlauGranas-SK Jedenástky roka. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PETER KOVÁČ (predseda Západoslovenského futbalového zväzu, čestný hosť): „Radosť presahujúca do dojatia – tak by sa dali moje pocity charakterizovať od úvodu skvele zorganizovaného podujatia. Futbal znovu ukázal fenomenalitu a výrazný spoločenský rozmer. Obzvlášť v čase pretrvávajúceho napätia medzi ľuďmi je dôležité sa osobne stretávať a komunikovať. Naša športová rodina sa takto stáva jednotnejšou a silnejšou pred nástrahami nebezpečnej doby. Čerešnička impozantného večera pred plnou sálou v Močenku bolo dekorovanie bývalých prvoligových futbalistov, ktorí ešte stále hrajú na dedinách, za čo ich veľmi uznávam. Vracajú sa na miesta, kde začínali, je úžasné, že mladé talenty môžu vidieť ich majstrovstvo na vlastné oči. Števo Korman so svojim tímom skvelých, múdrych a odhodlaných ľudí odvádza geniálnu robotu. Robia amatérsky futbal silnejším a dôležitejším. To potrebujeme. Úctivá poklona. Ďakujeme!“

BlauGranas-SK Jedenástku roka ozvláštnila aj prítomnosť Petra Kováča (vpravo), predsedu Západoslovenského futbalového zväzu a viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu. Takto dekoroval brankára Veľkého Cetína Oskara Straku. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

MILAN PAVLOVIČ (predseda Trénersko-metodickej komisie ObFZ Nitra): „Bol som na tretej jedenástke roka a táto bola jednoznačne najlepšia. Okorenili ju ocenení ligisti i vzácni hostia a ako predseda komisie môžem povedať, že aj najlepší tréneri vo svojich kategóriách vyhrali zaslúžene, lebo mali úspešný rok 2022. Všetkým oceneným blahoželám. Atmosféru vyšpičkovala tombola a vstupy Martina Kilian ml. Mal som pocit, že je to akcia ľudí, ktorí sa navzájom všetci poznajú. Keby niekto neznalý prišiel do sály, neveril by, že ide o podujatie pre takpovediac dedinských hráčov. Jedenástke roka dávam totálnu jednotku s hviezdičkou. Neviem si predstaviť, ako by sa dala ešte zlepšiť.“

Predseda Trénersko-metodickej komisie ObFZ Nitra Milan Pavlovič (vpravo) takto dekoroval Vladimíra Violu, najlepšieho trénera za rok 2022 v kategórii U9. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PETER KURAČKA (ocenený v INEX Hausgarden ligových ozdobách ObFZ Nitra): „Na jedenástke roka som sa cítil výborne. Užil som si stretnutia s kamarátmi z ViOnu, že nás aj ocenili, bol iba pekný bonus. Stretol som ľudí, ktorých bežne nestretávam. Akcia perfektne vyjadrila život futbalovej komunity. Veľmi sa mi páčilo, že dekorovala aj mládežníkov a trénerov. Vidia, že energia, ktorú futbalu dávajú, má svoj význam. Na galavečeri mi skutočne nič nechýbalo. Možno len to, že nikto okolo mňa nevyhral v tombole (smiech).“

Najlepší hráč Mojmíroviec Radovan Hadža (vľavo) sa do jedenástky roka ObFZ Nitra dostal druhýkrát. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PETER BOSÁK (partner ObFZ Nitra): „Organizácia na jednotku, účasť desať z desiatich. Všetko bolo tip-top. Tombola bola výborný nápad, výťažok určite pomôže mládežníckym výberom. Skrátka krásna akcia, ktorú si treba vážiť, lebo iné zväzy ju nerobia. Z ocenených by som vyzdvihol rozhodcu roka Róberta Šimáka, najviac sa mi páči, že sa na ihrisku nikdy nedá vyprovokovať, bola to najrozumnejšia voľba. Ešte viac sa teším na vianočný AQUAFLOT Cup, to je pre mňa hotová rozprávka, šampiónovi rád kúpim sadu nových dresov.“

Galavečer BlauGranas-SK Jedenástky roka ObFZ Nitra by bez partnerov zväzu nikdy nevznikol. Peter Bosák do tomboly venoval fritézu, Marián Černák (na fotke) zo spoločnosti MERAX si odniesol 4,5-litrový alkohol v hodnote 120 eur. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PAVEL BORČIN (predseda ŠK Žitavany, otec futbalistu roka): „Veľká vďaka za skvelú organizáciu, perfektnú náladu v sále i celú vysokú úroveň jedenástky roka, ktorá bola v Močenku lepšia než v Žitavanoch. Páčilo sa mi ocenenie pre exligistov. Neočakával som, že Lukáš bude futbalistom roka, iba ťažko som potláčal emócie. Spomenul som si, ako sme autobusom z Hostia chodili na tréningy na ViOn a späť, všetko v skromných pomeroch. Dúfam, že v zime sa správne rozhodne, zdokonalí sa a niekam to dotiahne. A že si ešte aspoň raz zahrá s bratom Patrikom.“

Lukáš Borčin sa s ocenením pre futbalistu roka tešil s rodinou. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PAVOL ČEPČEK (fotograf z BEST FOTO): „Fotil som rôzne akcie, aj väčšie, no neboli tak skvele organizačne zvládnuté a vymakané ako jedenástka roka v Močenku. A to počnúc priestormi a náklonnosťou obce. Tešil ma pohľad na súperov, ktorí zrazu boli kamarátmi. Žitavany môžu ľutovať, že jedenástka roka tretíkrát nebola u nich a skvelú reklamu si tak spravil Močenok.“

Objektív Pavla Čepčeka na BlauGranas-SK Jedenástke roka zachytil mnohé priateľské debaty futbalových činovníkov. V strede rozhodca roka Róbert Šimák.

MARTIN HAMADA (prezident TJ Čeľadice, manažér roka 2019): „Jedenástka roka mala pekné priestory, spád, úroveň i peknú účasť. Bolo vidno, že ju pripravili ľudia, ktorí tomu rozumejú. Gratulujem manažérovi roka Stanovi Bečicovi, želám mu, aby mu vydržal entuziazmus. Rovnako sa teším na vianočný AQUAFLOT Cup, kde sa znovu zídu ľudia, ktorí sa majú o čom porozprávať.“

Martin Hamada (vpravo), manažér roka 2019, za manažéra roka 2022 dekoroval Stanislava Bečicu (vľavo) z Dolných Krškán. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

MILOŠ BLEHO (predseda FK Močenok, spoluorganizátor): „Už v Rumanovej i Žitavanoch to boli akcie na úrovni, ani my sme určite nesklamali a spravili Močenku peknú reklamu. Potešil som sa Renátovi Meszlényimu v jedenástke roka, dúfam, že ho v zime udržíme. Súhlasím aj s Lukášom Borčinom ako futbalistom roka, náš klub zaňho hlasoval ako za najlepšieho útočníka. Ak Miroslav Michalech povedal, že latku jedenástky roka môže zdvihnúť iba lepší moderátor, tak Ľubošovi Hlavenovi sa to podarilo. Výborne pôsobil tiež Martin Kilian ml. Klobúk dole, všetci boli spokojní.“

Dôležití močenskí muži na jedenástke roka - vľavo predseda FK Miloš Bleho, vpravo starosta Roman Urbánik. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

MARIANNA CHRENOVÁ (manželka podpredsedu ObFZ Nitra, spoluorganizátorka): „Manžel s organizáciou jedenástky roka zaspával i sa zobúdzal. Do poslednej chvíle sme špekulovali, ako by sme akciu ešte vyšperkovali. Veľmi rada som ho napokon videla spokojného. Všetko klaplo, nikto nechýbal, nikto sa nepomýlil. Moderátor Ľuboš Hlavena už príhovorom upútal publikum. Nie som z futbalového prostredia, no napriek tomu som sa cítila výborne a rada spoznala veľa príjemných ľudí.“

Marianna Chrenová v tombole vyhrala ročné predplatné MY Nitrianskych novín. (zdroj: Paľo Čepček BEST FOTO)

PETER PAULÍK (člen kapely Black Band): „V prvom rade som veľmi potešený a prekvapený, že Oblastný futbalový zväz v Nitre usporadúva podujatie takéhoto rozmeru. Je správne vyhodnotiť najlepších, ktorí futbalu na nižšej úrovni dávajú veľa, hlavne pre mladú generáciu ide o obzvlášť veľkú motiváciu. Jedenástka roka mala vysokú kultúrno-spoločenskú úroveň, výbornú organizáciu, nechýbali ani emócie. Obaja moderátori boli skvelí, okrem úžasného Ľuboša Hlavena som žasol aj nad neuveriteľným prehľadom Martina Kiliana ml.“