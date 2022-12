Hosťová chce zdolať všetky prekážky. Možné aj nemožné

Najlepší strelec žiaril aj s natrhnutým brušným svalom.

Všetko začala sanitka. Potrhané krížne väzy a úlomky pri spoji kolena s píšťalou – vypočul si Adam Rumanko. Po hororovom zranení v 3. minúte prvého kola s Golianovom mal problém s bežnou chôdzou. Hosťová sa v dozvukoch kauzy stále búri.

Zranenie číslo jeden bolo na svete. Pridali sa patálie posily Karola Kováča – päť zápasov, šesť gólov a dosť. Trable menovca Michala – trinásť zásahov, no s riadnym sebazaprením. Zdravý nebol ani špílmacher Adam Viglacký. A poznáte story Oskara Kukučku? Iní by s natrhnutým brušným svalom ležali doma na „péenke“ – on strelil šestnásť gólov...

Ako spieva Slobodná Európa – Hosťová vyhrala jeseň 8. ligy B aj unavená a zničená. Slobodno určite nebolo obranám, ktorým napálila 71 gólov. Aj AC Nitra v susednej súťaži strelil menej gólov, hoc hral o štyri zápasy menej.

Futbal v maličkej Hosťovej drží nad vodou tím zanieteného starostu Miroslava Bratha, do ktorého patrí aj Stanislava Balková. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Martin Slovák odmieta prehrávať, preto bilanciu 13-0-1 neberie so stopercentnou spokojnosťou. „Keby sme mali o tri body viac, jeseň by bola perfektná. Vo Vinodole (3:5) nám vybuchol brankár, to sme si povedali na rovinu, lebo tím hral dobre. Som rád, že sme z chlapcov dokázali vydolovať maximum a išli aj cez bolesť. Dobre nám fungovala os Paulovič, Beňačka, Ballay, P. Slovák, Michalka. Starosta Miro Brath a sponzor Marián Boszorád nám vytvárali výborné podmienky,“ hovoril tréner „Geszte“ a vychválil aj iné. „Vážim si, že Čechynce doma i vonku hrali proti nám otvorene, nie je to samozrejmosť. V Pohraniciach nám pískal Bucheň a takého rozhodcu som v oblasti dlho nevidel, veľký profesionál.“

Hoc Hosťová vedie 8. ligu B len o dva body, číselná dominancia je bezchybná. Deväťkrát vyhrala o štyri viac gólov. Druhý Vinodol a tretí Horný Ohaj strelili dokopy 75 gólov – no ona sama až 71, viac ako posledné štyri tímy dokopy.

„Často nás bolo iba jedenásť. V zime chcem priviesť dvoch mladých hráčov. Na jar si potichučky pôjdeme za našim cieľom. Vieme, že nikto nám nič nedá zadarmo. Musíme prekonať všetky prekážky. Možné aj nemožné,“ veľavravne dodal Martin Slovák.

Naplno aj po nočnej Len deväť tímov zo 110 slovenských futbalových súťaží si na jeseň udržalo lepší priemer gólov na zápas než Hosťová (5,07). Neskrotnú ofenzívu zozadu podporujú rastúce výkony Petra Beňačku. „Mišo Kováč je skôr s loptou do nohy, Oskar Kukučka zase rýchly,“ povedal snaživý ľavý obranca o útočných tykadlách GFC. „Mať o tri body z Vinodola viac, bol by väčší pokoj, ale aj tak na našu jeseň nič zlé nemôžem povedať. Káder má kvalitu, zápasíme iba s jeho šírkou, pracovné povinnosti nám sťažujú tréningovú dochádzku, ja osobne sa však vždy aj po nočnej snažím ísť naplno. V šatni máme pohodu, vieme si pomôcť aj zasrandovať. Tréner Maťo Slovák je prísny, ale bez neho by sme neboli tam, kde sme. Za podporu sme vďační aj každému jednému fanúšikovi,“ rozprával Peter Beňačka.