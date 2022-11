Nový tréner sa blíži, Guman verí, že Nitra pôjde ako mašina

Stosedem striel - aj tak tri prehry.

Piata extraligová prehra v rade. Siedma z deviatich posledných zápasov. Predposledné miesto. Najhoršia bilancia z prvých dvadsiatich duelov základnej časti od roku 2011.

Bohapusto by sme ale klamali, keby o Nitre píšeme len v zlom! Pohyb, šance, tutovky, žrde, ibaže aj smola lemovali hokejky proti Trenčanom, ktorí utekali do gólových brejkov. Corgoni na Prešov (2:3), Zvolen (0:3) a dnes Duklu (3:4) vypálili 107 striel, no ujalo sa iba päť. Úspešnosť 4,6 percent.

V súčte s Kontinentálnym pohárom to dnes bol už šiesty zápas za posledných desať dní, bielo-modrí medzi duelmi priemerne oddychovali iba 40 hodín. Oproti piatku pomiešali tri lajny. Stále bez zranených borcov Krivošíka, Hrnku a Bajteka. Ich dôraz veľmi chýba.

„Za niečo vyše týždňa, čo sme pri tíme, sa nám podarilo zmeniť rozohrávku, prechod do pásma je plynulejší, ideme viac do kombinácií. Vytvárame si dosť šancí, žiaľ, nemáme šťastie, góly nepadajú. Inkasujeme z poodrážaných pukov, potom naháňame výsledok a v poslednej sekunde namiesto prázdnej brány trafíme spoluhráča... (tutovka Baláža – pozn. red.). Chalani veľmi chcú, žiaľ, je na nás deka. Už v treťom zápase po sebe od trénerov súpera počúvame, ako sme hrali super, boli lepší a jednoducho to príde. No body nám utekajú,“ ťažkal si Miroslav Kováčik, prezident HK, ktorý spolu s Chrenkom (generálny manažér) a Milom (asistentom odvolaného Sejejsa) dočasne rozkazuje na striedačke.

A čo nový tréner?