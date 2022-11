Duslo s prvou prehrou. Ako ju videl tréner?

Prvá porážka Šale prišla v desiatom kole MOL ligy.

Streda ponúkla šláger kola v česko-slovenskej hádzanárskej interlige. Účastník Ligy majstrov Most, ktorý vyhral deväť českých titulov v rade (a pred týždňom menil trénera), privítal nečakaného lídra tabuľky zo Šale.

V úvode Šalianky dvakrát viedli, ale potom pokazili presilovku, domáce sa dostali na koňa a začali im unikať. Strelecky aktívna Ščípová znížila na 13:11, ale do kabín išiel Most do 4-gólovým náskokom.

Šali vôbec nevyšiel úvod do druhého dejstva, v 35. min. to bolo už 20:12. Bývalá hráčka Dusla Mikulčik upravila rozdiel prvýkrát na 10 gólov (29:19). "Čierni andeli" napokon uštedrili Šaliankam prvú prehru v sezónu, a to hneď rozdielom 11 gólov.

Šaľa však zostala na čele tabuľky, najbližšie privíta Slaviu Praha (10. 12.).

Ďalej v článku nájdete: * vyjadrenie trénera Petra Pčolu, čo rozhodlo * dozviete sa, či kritizuje hráčky za výkon, a aká zmena programu čaká Šalianky v najbližších dňoch * čo mrzelo P. Pčolu pred sezónou a s akým cieľom prišiel v roku 2020 ku kormidlu.

DHK Baník Most - HK Slovan Duslo Šaľa 35:24 (16:12)

Most (najviac gólov): Cholevová 6/1, Stříšková 6/2, Andrýsková 5.

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková, Kusyová - Ščípová 13/8, Ušiaková 3, B. Königová 2, Pócsiková 2, D. Vargová 1, Takáčová 1, R. Šalatová 1, Tulipánová 1, Somogyi, Varjassiová, Ratvajská, Pálová.

Rozhodovali Bareš, Uhlíř, pok. hody: 5/3 - 8/8, vylúčené: 6:3, ČK: 53. Somionková (Most).