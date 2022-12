V Šali na radnici sa upratovalo. Výpoveď dostala protikandidátka a ďalšie tri pracovníčky

Stalo sa tak deň po opätovnom zložení primátorského sľubu.

ŠAĽA. Prestrelka na sociálnych sieťach medzi neúspešnou kandidátkou na post primátora Anitou Petkovovou a opätovne zvoleným Jozefom Belickým sa začala po zložení primátorského sľubu. Hneď po tom Petkovová spolu s ďalšími tromi zamestnankyňami, ktoré ju počas kampane otvorene podporovali, boli prepustené z dôvodu organizačných zmien. Anita Pekovová nám potvrdila, že zvažuje ďalšie právne kroky. Vraví, že sa jej ozvalo viacero právnikov, ktorí jej ponúkajú svoje služby.

Deň prepúšťania

Petkovová priznáva, že s výpoveďou rátala od začiatku kampane. „Očakávala som, že sa to stane a bude sa ma chcieť zbaviť. Poznala som si nadriadeného. Vedela som, že nepredýcha to, že som sa opovážila kandidovať. Berie to osobne,“ hovorí.

Pokračuje, že atmosféra na úrade začala hustnúť už po voľbách.