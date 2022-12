Žije a tvorí v Aténach, leto trávi na Islande. Na Slovensko priniesla svoju Svätyňu

Prakticky pracuje tri mesiace do roka.

NITRA. „V Aténach je veľmi silná a živá umelecká scéna, čo bol jeden z dôvodov, popri nižších cenách bývania a teplom počasí, prečo sme sa rozhodli presťahovať práve sem,“ vysvetľuje Tamara Kametani, vizuálna umelkyňa pochádzajúca z Nitry.

Momentálne žije a tvorí v Aténach, leto trávi na Islande, kde sa stará o malý hotel na ostrove. Prakticky pracuje tri mesiace do roka a zvyšok sa venuje tvorbe. V Aténach rozbieha aj rezidenčný program pre slovenských umelcov.

Život vo svete

Po strednej škole odišla študovať do Edinburghu, mala pocit, že by to mala urobiť. Žila v Škótsku, Londýne aj New Yorku.

„Po vstupe do únie sa náš svet rozšíril a prišlo mi, že nemá zmysel byť tu, keď mám možnosť byť niekde inde.“

V štúdiu na magisterskom stupni pokračovala po niekoľkoročnej prestávke na prestížnej anglickej škole Royal College of Art. Pôvodne študovala fotografiu a video. Vraví, že si nikdy nemyslela, že bude umelkyňou, pretože nevie kresliť.

„Myslela som si, že chcem robiť filmy, ale pri štúdiu som zistila, že to nie je pre mňa. Umeniu som, ako veľa ľudí, moc nerozumela. Našťastie som mala pár výborných učiteľov, ktorým naozaj záležalo na študentoch a dávali nám množstvo podnetov a dôležitých kritických textov na čítanie. Vtedy som pochopila, že môžem robiť umenie, aj keď neviem kresliť,“ objasňuje.