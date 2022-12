Doobeda na „gátri“, poobede najlepší v zápase roka

Daniel Mankovecký, kapitán, ktorý priťahoval úspechy, ukončil kariéru.

Daniel Mankovecký ako kapitán Volkoviec pri triumfoch v Pohári ZsFZ (2008) a Vianočnom turnaji MY Nitrianskych novín (2011). (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín a (dm))

Celý článok nájdete aj v pondelkových (5. 12.) MY Nitrianskych novinách.

Kto by bol povedal, že v nenápadnej dolinke Čerešňového potoka vyrastie toľko športovcov? Z Choče, ktorá nemá ani päťsto obyvateľov, sa odrazili svetový zápasník Jozef Lohyňa a do futbalových javísk Ján Rosinský, tréner FC ViOn pri postupe do prvej ligy a zlate v Slovenskom pohári (2007), takisto majiteľ prvoligového štartu Ján Marták, ospevovaný brankár Calexu Zlaté Moravce Peter Drgoňa, do mládežníckej reprezentácie pozývaný Branislav Segíň...

Nikto nesmie zabudnúť ani na DANIELA MANKOVECKÉHO (41), muža, ktorého pravačku poznal celý región.

Zlato vo Francúzsku

Keď Calex historicky postupoval do druhej ligy (2001), on ako dorastenec s otvorenými ústami silnej generácii zbieral lopty za bránou. „Peťo Vašek, Zolo Čekey a hlavne môj súkmeňovec Peťo Drgoňa ma ako mentori všade brávali,“ rád spomína bývalý útočník, ktorého k futbalu dostal učiteľ Miroslav Gubov a prvým trénerom mu bol Milan Galaba.

„Calexácky“ ročník 1981 mal silu, hral prvú dorasteneckú ligu a zažiaril na turnaji vo Francúzsku. „Šli sme namiesto Slovana a vo finále zdolali tím z Varšavy,“ vraví Daniel Mankovecký, vždy o hlavu nižší než rovesníci, no kumštom v kopačkách nezaostávajúci.

Najlepší prišiel z "gátra"