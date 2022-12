Nitra má snahu a fanúšikov. A inak nič (tisíc slov o kríze)

Olá, olá, prvá liga volá, spieva malý brat veľkému. Ako von z potupy?

Základná časť trieli do polovice a Nitra je posledná. Napriek tomu jej fandí hučiaci štadión. A to si v kríze treba vážiť. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Celú reportáž nájdete aj v pondelkových (5. 12.) MY Nitrianskych novinách.

Keď Leicester v sezóne 2015/16 viedol anglickú ligu, leteli obrázky slona na strome – nikto nevedel, ako sa tam dostal, no každý tušil, že tam dlho nevydrží. Futbalový zázrak sa premenil v realitu. Kto si pred ročníkom za euro podal na titul pre outsidera, vyhral päťtisíc!

Prestrih do hokejovej Nitry 2022: je vicemajster a zložila najdrahší káder v histórii, preto poslednému miestu po 22 zápasoch ešte nik nechce veriť. Ani v Anglicku však vtedy nechceli veriť Leicestru...

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo vraví Chrenko na najťažšie chvíle vo vedení HK

Ako komentuje info o trénerovi Totterovi

Čo povedal na nedeľnú neúčasť Parkkonena

Akú netradičnú akciu vymysleli hráči spolu s fanúšikmi

Názor kapitána Mezeia: prečo sa Nitre nedarí a čo je v šatni zakázané

Ktoré dve zranenia vyzerajú dlhodobo

Dali do toho všetko

„Olá, olá, prvá liga volá,“ provokatívne mával sektor Nových Zámkov a do srdca najhokejovejšieho mesta zaryl nebývalú potupu. Roky v ústraní žijúci malý brat sa veľkému prvýkrát v histórii „môže“ vysmievať do tváre a náležite si to užíva.

Po prehre 2:4 si už nik nespomenie, že 20-bodový rozdiel medzi rivalmi na ľade nebol vôbec očividný, že kompaktná a chtivá Nitra dlho nepúšťala hostí do šancí, že zahodila sedem presiloviek, že Baláž to v tutovke prekombinoval, že góly víťazov by v žiadnom frajerovi na záver neuspeli... Novozámčania hlavne v poslednej tretine čítali domácich ako zo šlabikáru a ani záverečný tlak s dorážkou Sýkorou na tom nič nezmenil.

„Podali sme lepší výkon ako v piatok v Liptovskom Mikuláši (2:5). Vyrovnaný zápas sa mohol zlomiť na ktorúkoľvek stranu. Chalani dali do toho všetko. Žiaľ, aj vinou zranení nemáme takú kvalitu. Hlavne presilovky nám absolútne nefungujú, a to dnes rozhodlo,“ povzdychol si Tomáš Chrenko, generálny manažér Nitry a dočasne i tréner, spolu s prezidentom Kováčikom a asistentom Milom.

Situácia je vážna

Tretie stratené derby v rade so sumárnym skóre 4:17. Siedma (!) extraligová prehra po sebe. Posledné víťazstvo (okrem Kontinentálneho pohára) je staré už mesiac. O tri týždne sú Vianoce a Nitra aj vinou zranení a trápenia stálic i posíl nemá ani jeden útok, ktorý by fanúšikovia poznali naspamäť. Nemá presilovku. Nemá oslabenia. Má očividnú snahu a verných fanúšikov – ale inak nič. Preto je posledná.

Od začiatku neohurovala, ale na štvrté miesto dlho strácala iba dva body. Teraz má na šiestu priečku, ktorá garantuje play-off, priepastné 13-bodové manko. Pritom káder menami nie je súci na zostup! Aj bez zranených stále má jedenástich strieborných medailistov 2022, šikovného Čecha Gumana či Kanaďana Dukea, v ktorom drieme potenciál. V mysliach vzýva šnúru ako Košice, víťazné v 13 zo 16 posledných zápasov.

Najťažšie chvíle Chrenka a Kováčika, odkedy šéfujú Nitre (2015)?.