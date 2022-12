Stavjaňa našiel úplne iné mužstvo. Priznal, s akým cieľom prišiel

Jeho návrat ešte pred týždňom vraj nepripadal do úvahy.

Povedzme si to na rovinu. Keď posledné mužstvo tabuľky (a tím s najhoršou formou v lige) privíta lídra a majstra, nie je to práve ideálna východisková pozícia na to, aby zafungovala čarovná palička od (staro)nového trénera.

Nestalo sa.

Opäť zahodené presilovky (medzi nimi aj dvakrát 5 na 3) boli jedným z dôvodov, prečo Nitra proti Slovanu neprekvapila. Nepohoda na hokejkách corgoňov je úplne okatá. „Napíš tam, že hostia sa ani nespotili,“ glosoval zápas jeden z pravidelných fanúšikov.

Fakty z utorka HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly: 57. Čederle (Sýkora) - 18. Haščák (Takáč), 25. Harris (Pecararo, Takáč), 47. Minárik (Petriska, MacKenzie), 54. Kytnár (Haščák). Rozhodovali Žák, Novák, vylúčení: 3:10, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1972 divákov. HK: Honzík - Mezei, Bodák, Švarný, Vitaloš, Gajdoš, Donaghey, Erkamps - A. Sýkora, Čederle, Krivošík - Knies, Duke, Elmer - Tvrdoň, Baláž, Guman - Molnár, Solenský, Drábek – Myklucha.

Na Antonína Stavjaňu čakali tri televízne štáby a ďalšie médiá.

Vrátili ste sa do Nitry. Ako sa to zrodilo?

Keby ste sa ma spýtali pred týždňom, tak by som vám povedal, že to nepripadá do úvahy. Zmenilo sa to. V pondelok sme mali rokovanie a dohovorili sme si nejaké podmienky, za ktorých som sem prišiel.

Ďalej prinášame rozhovor s A. Stavjaňom * odpovedá na 9 otázok * ako vníma aktuálnu formu mužstva, čo bude jeho prvá úloha * ako vyznieva porovnanie súčasného tímu s mužstvom, od ktorého odchádzal * čo povedal hráčom pred zápasom * na čom chce s mužstvom zapracovať * ako charakterizoval cieľ, s ktorým prišiel * čo je za jeho návratom a ako náročné bolo rozhodovanie * či možno očakávať zmeny v kádri.

Čo hovoríte na formu mužstva?