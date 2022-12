Slovenské sklamanie si lieči v Dubaji

Reprezentant Peter Porubský je jedným z volejbalistov, ktorí opustili Prievidzu.

„Ponuka prišla veľmi nečakane a rozhodnúť som sa musel veľmi rýchlo. Na odchod som mal necelé tri dni po zápase na Slovensku,“ začal volejbalista Peter Porubský vysvetľovať, ako sa ocitol v Dubaji. Získal vlastne džob v dovolenkovej destinácii mnohých jeho krajanov.

„Hrám za klub Shabab Al Ahli, ktorý je priamo v Dubaji. Je to najvyššia volejbalová liga. Klub sídli 10 kilometrov od centra a ja bývam vo štvrti Al-Nahda. Do haly to mám 10 minút autom,“ pokračuje 27-ročný Nitran, ktorý bol v poslednej kvalifikácii prvým nahrávačom reprezentačného tímu.

Ako priznal, najväčšiu zásluhu na tomto angažmáne má tréner Martin Nemec a jeho volejbalový inštitút. „Najviac referencií som mal od Martina, ktorý tu nejaký čas pôsobil, a taktiež od trénera Chudíka, ktorý momentálne vedie konkurenčný klub,“ vysvetľuje „Pepo“, ktorý na svoj prvý ligový zápas nastúpil po jednom tréningu.

Prekvapilo ho však atmosféra v hale. „Nebolo to také, ako sme zvyknutí v Európe. Väčšinu divákov tvoria rodiny hráčov, kamaráti a funkcionári klubu,“ hovorí.

V jeho tíme je päť legionárov rôznych národností. Shabab Al Ahli vyhral tri zápasy v rade a pohybuje sa na treťom-štvrtom mieste v tabuľke.

Peter na vlastnej koži zisťuje, že život v emirátoch je úplne iný ako v Európe