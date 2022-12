Lásky z karamelu: Nová evitovka chutí ako bonbón

Lásky z karamelu sú presne to čítanie, ktoré nevyhnutne potrebujete k šálke horúcej kávy a miske sladkého pečiva počas zimného večera.

Je to vtipný a svižný román o vzťahoch, rodine, a hlavne o tajných túžbach a vnútorných dilemách – a nielen o tých, či si vziať alebo nevziať ďalší linecký koláčik.

A prečo Lásky z karamelu?

Zdá sa, že štyridsiatnička Alica má všetko, čo v živote potrebuje. Má dve krásne dospelé dcéry, milujúcich rodičov, rozlietaného brata, kamarátku, s ktorou môže vymetať butiky a hovoriť o všetkom možnom. A vychýrenú cukráreň, ktorú si vypiplala ako svoje tretie dieťa. Dokonca ani ona sama nevyzerá vôbec na zahodenie.

Žena, ktorá má všetko, nikdy nemá všetko

Práca majiteľky cukrárne je náročná, ale je to splnený detský sen. Vlastniť tajné receptúry, mesiace vymýšľať nové polevy, šperkovať krémy a robiť radosť svojim maškrtným zákazníkom. To je práca, ktorá ju napĺňa a robí ju so srdcom.

Azda jediný recept, ktorý ešte nepozná, je ten na šťastnú lásku. Život však Alicu naučil spoliehať sa výsostne sama na seba. Všetko, čo v živote dosiahla, má vďaka tvrdej práci, vlastným nápadom a značnej dávke sebazaprenia.

A muži? Tých nepovažuje práve za bytosti, ktoré by dokázali poskytnúť viac ako chvíľkovú zábavku.

Preto neberie príliš vážne ani spaľujúci pohľad Maxa, mladíka, ktorého až príliš často vída za výkladom svojej cukrárne. Panebože, veď má práce nad hlavu. A vôbec, nebude si predsa kaziť povesť s chlapcom, ktorý by mohol byť jej synom. V nijakom prípade.

Alebo že by predsa?

Sladké čítanie na zimný večer

Najnovšia evitovka od Nitrianky Katky Kunikovej je horko-sladká ako sám život. Je dôkazom, že aj vtedy, keď už konečne vieme, čo od života očakávať, nám dokáže pripraviť tie najneuveriteľnejšie prekvapenia.

Talent vidieť veci a vzťahy

Katku fascinuje svet mužov, v ktorom sa celkom prirodzene pohybuje ako matka dvoch synov, manželka, sestra svojho brata i manažérka vo výsostne pánskom kolektíve. Zápletky pre knihy zažíva dennodenne a potom ich do kníh vkladá s ľahkosťou a zručnosťou skvelej pozorovateľky života.

Čitateľov a najmä čitateľky zaujala autorka už prvým románom Zákon príťažlivosti, za ktorý bola nominovaná na debutantku roka 2020. Úspech zožal aj román Láska dvoch svetov, v ktorej čerpala inšpiráciu z exotického Iránu, kde istý čas žila.

Oba romány spája malé mesto, kde by ste mohli žiť aj vy, a uveriteľná galéria postáv. Takých, ktoré by ste mohli poznať i vy.