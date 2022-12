Niarchos ho sklamal, Brenkusa vidí v mercedese. Galád si vytypoval tieto tri posily

Prvýkrát som si uvedomil, že aj v malom klube môže byť tréner šťastný, vraví tréner-odborník, ktorý Zlatým Moravciam zachránil jeseň.

Keby Fortuna liga začala októbrovým príchodom IVANA GALÁDA do Zlatých Moraviec, boli by štvrté s druhým najlepším útokom v súťaži.

Zlých jedenásť kôl privialo na lavičku trénera-záchranára. Bezútešnú nudu prečaroval na jeseň, ktorá do ViOn Arény po azda desiatich rokoch vrátila sektor hlučných fanúšikov. Okradol vyslancov pohárovej Európy (2:2 s D. Stredou i Ružomberkom), Žiline naložil 4:0 a z desaťbodovej straty na top šestku je zrazu iba trojbodová.

Ivan Galád v rozhovore pre MY Nitrianske noviny odomkol aj nepoznané požitavské komnaty.

Aké boli hlavné parametre výkonnostného progresu?

Na úvod poviem, že než som prijal túto úlohu, veľmi mi dodalo odvahu výborné stretnutie s pánom Jánom Kocianom (trénerský predchodca – pozn. red.). Prirodzenú inteligenciu ako on má iba málo trénerov a osobností slovenského športu.

Z účinkovania ViOnu počas môjho pôsobenia sa teším. Dobré výsledky boli zásluhou klubu, hráčov a realizačného tímu. Obrovsky ma potešilo, že mužstvo na jeseň strelilo 25 gólov a po Slovane, Dunajskej Strede, Trnave a Žiline má najlepší útok v celej súťaži. Uvažoval som, či hrať na 1:0, alebo výrazne zofenzívniť hru. Rozhodol som sa pre druhé, útočili sme so siedmimi hráčmi. Bolo to na úkor defenzívy, v posledných troch zápasoch sme inkasovali desať gólov, čo by sa nemalo stávať. Riskantný ofenzívny systém priniesol body a na štadión veľa emócií.

Budete sa ním prezentovať aj na jar?

O tom budeme uvažovať.

Odkedy vionistov trénuje Ivan Galád, prehrali iba jeden zo siedmich zápasov Fortuna ligy. (zdroj: TASR)

Preslávili ste sa krízovými nástupmi do Trenčína, Ružomberka, ale hlavne Nitry. Bol nástup do zlatomoravskej šlamastiky niečím výnimočný?

Ako som už viackrát povedal, s pánom majiteľom Viliamom Ondrejkom som bol v kontakte dlhodobo. Debata s ním ma naplnila odhodlaním, že teraz sa možno netreba pozerať na svoju trénerskú dráhu, ale na pomoc ľuďom, ktorí futbal robia dobre, sú v lige pätnásť sezón a možno práve tieto manažérske schopnosti teraz potrebujú.

Na prvom tréningu ste sa brankára Lukáča spýtali, či na jeseň vychytá šesť bodov. Stihol to do troch kôl a napokon vynuloval aj Žilinu. Je vo vašich očiach jasná jednotka alebo nie?