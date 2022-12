Veľká otočka Šalianok v šlágri

Hádzanárky Dusla porazili Slaviu Praha a držia sa na prvom mieste.

Správu budeme aktualizovať o vyjadrenie trénera Pčolu.

V Šali líder tabuľky privítal tretiu pražskú Slaviu. Prvých 15 minút bolo vyrovnaných (6:6), ale potom začali domáce robiť veľa chýb a súperky si do kabín odniesli päťgólové vedenie.

Po obrátke to však už bola Šaľa vo forme, ktorá ju vyniesla na čelo tabuľky. Výborná obrana so skvelou Furgalákovou, góly z rýchlych akcií a podpora z tribún, vďaka tomu za 9 minút bolo po náskoku zošívaných. Duslo sa dostalo na koňa a už nepustilo súpera do vedenia. Pivotka Königová upravila až na 27:23, Slavia stihla v poslednej minúte už len kozmeticky skorigovať prehru.

Ďalej v článku nájdete vyjadrenie trénera Petra Pčolu * prečo boli polčasy také rozdielne * komu ďakuje, čo ho teší * čo hovorí na comeback jednej z jeho zverenkýň * na čo sa chcú ešte Šalianky v decembri pripraviť

HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha 27:25 (11:16)

DUSLO: Furgaláková, Kusyová - Ščípová 7/5, B. Königová 6, Pócsíková 5, D. Vargová 2, Pastoreková 2, Takáčová 2, Ratvajská 1, Tulipánová 1, Varjassiová 1, Somogyi, Rácková, Ušiaková, R. Šalatová, Pálová.

Slavia (najviac gólov): Holečková 4, Franková a Vostárková po 3.

Rozhodovali Chudoba - Budzák, 7 m hody: 6/5 - 3/2, vylúčené: 4:4, 600 divákov.

