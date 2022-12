Stačí počúvať Galáda

Sonda do jesenno-jarných zlatomoravských otázok a odpovedí.

Tristo nadávajúcich divákov, prehra za prehrou, trhanie permanentiek a depresívne nálady, že druhá liga by predsa nebola až taká zlá.

Tak by asi v Zlatých Moravciach končila ligová jeseň, nebyť nástupu trénera Ivana Galáda. Hráčov zrelých na odstrel prečaroval do lídrov, kostrbatú hru na ofenzívnu a boj o záchranu na preteky o top šestku. Aréna zurčala emóciami, v chorej dobe ozdravovala. V kronikách rodinného klubu bude navždy stáť, že za Galáda sa futbal z nudy stal zážitkom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ŠŤASTNÝ V MALOM KLUBE

ŠŤASTNÝ V MALOM KLUBE Niarchos ho sklamal, Brenkusa vidí v mercedese. Galád si vytypoval tieto tri posily Čítajte

Mohol byť ešte na rybách

Pozor, toto nie je hanopis jeho predchodcu Jána Kociana! „Inteligentnejší tréner tu nebol,“ vravievali aj mohykáni, ktorí na ViOne zažili desať koučov. Nie všetko spravil dobre, ale všetko robil na sto percent. Bil Ružomberok (2:2), v Žiline siahal na remízu (0:1) – jeden-dva šťastné momenty, neskôr nepozerateľný tím by sa možno naštartoval a Galád by dnes chytal ryby zo zrubu na Liptovskej Mare. Kocianov koniec pre zdravotné dôvody bol fakt, žiadna lacná zásterka.

Brenkus ako nik iný

Dovtedy chybujúci Suľa zrazu pod novým trénerom precízne centroval, „bosniacky Škrtel“ Šuvalija sa vrhal do striel, Pintér čítal súboje, Duga sa rozohral do starej formy, Almeida v sebe objavil futbalistu, Ďubek dvoma gólmi a dvoma asistenciami pozdravil kritikov a naj pochvalu si zaslúži Mondek, lebo hral pre tím a aj v kríze, keď iní zbabelo zvesili hlavy.

A Brenkus? Unikát! Za Galáda sedemkrát naskočil zo striedačky a štyrikrát zmenil zápas kľúčovým gólom či asistenciou. Oravčanove fantastické priame kopy Dunajskej Strede a Ružomberku žiadny vionista roky nepredviedol. Bilanciou 6+2 z lavičky privial 7 z 19 jesenných bodov. Schudol šesť kíl a keď zlepší pohyb, zo Zlatých Moraviec mu pôjde vlak do Európy.

Niarchos na odchode

Bokom si vezmime Niarchosa. Pred Galádom šance zakončoval ako žiačik, pod Galádom dal päť gólov v siedmich zápasoch, vyhrával ťažké súboje a hýril pohybom. Nebyť nového trénera, Dunajská Streda by o Gréka ani nezakopla. Podľa kouča pochopil jeho argumenty o zmyselnosti jarného zotrvania na ViOne – no dnes je na najlepšej ceste do DAC-u.

Takto sa rodí prestup, ktorý nikomu v klube nie je ukradnutý. Klauzula v zmluve bola aplikovaná a nič s tým už nik nespraví. A tak Niarchos odchádza teraz a nie možno trikrát drahšie v lete, lebo keby mu jesenná forma vydržala, po sezóne by bol superlákavým artiklom.

Odchody z ViOnu za lepším od leta 2021 Filip Balaj (Cracovia Krakov) David Hrnčár (Slovan Bratislava) Adrián Chovan (Slovan Bratislava) Georgios Neofytidis (Debrecín) Alexandros Kyziridis (Debrecín) Ioannis Niarchos (Dunajská Streda)* *Prestup podľa informácií MY Nitrianskych novín smeruje k absolútne finálnej fáze

Fúzia ako otázka

Top motív jesene je väčší ako Niarchos. Fanúšikovia! Nikto ich nenútil a predsa sa do sektoru vrátili. Deti, ktoré nemajú páru o starodávnej a zbytočnej traume zo skrachovaného TJ Calex, sami od seba mávali vlajkami a vymýšľali chorály.

Mnohé majú rodný list v Požitavskej futbalovej akadémii, hrajúcej kľúčový rok existencie. Tímy U19 a U17 zimujú v pásmach zostupu a najlepší klub v kraji by zabolel pád z únavne vybojovaných prvých líg dorastu. Namiesto developingu ligových talentov by musel lanáriť letných odídencov roztratených po regióne.

Ak je reč o PFA, na stole leží strategická otázka. Budú Vráble jej rovnocenným partnerom aj po volebnej prehre primátora Tibora Tótha a preskupení poslancov? Fúzia tiež drží nad vodou tamojšie štvrtoligové áčko, pod vlastnou vlajkou by všetko bolo násobne drahšie. Kým Zlaté Moravce koniec fúzie nezabolí, pre Vráble by mohol byť existenčne nebezpečný.

Späť k futbalu. Kto vyhráva, má pravdu, preto je novoročný manuál vionistov jednoduchý – počúvať Galáda a bude dobre. Než sa raz, v inej konštelácii hviezd, vráti do zasľúbenej Nitry, aby dobehol hokejového kolegu Stavjaňu, ešte Zlatým Moravciam otvorí veľa nových obzorov.