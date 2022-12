Pri písaní prvej aliteračnej knihy čítal slovníky a zistil, že slovenčina má nadávku takmer na všetko

Zapojte sa do súťaže o netypickú knihu.

NITRA. Nitran Adrián Berecz má rád fantastiku a slovenčinu. Napísal ojedinelú knihu s názvom Zemämor: Zbierka zvláštnych zvestí, ktorá je vôbec prvou aliteračnou knihou v slovenčine. Autor vraví, že ak by bol majiteľom kníhkupectva, jeden výtlačok by založil do sekcie slovenčina a druhý do fantastiky a scifi.

Už prvý pohľad na obálku knihy prezrádza, že nepôjde o romantickú literatúru. Aj názov môže v čitateľovi vyvolať skôr negatívne anotácie. Čo je podľa zámeru autora správny pocit.

„Vždy, keď slovo končí na -mor, tak to vo mne evokuje niečo negatívne. Väčšina poviedok tak aj končí, výnimočne sú tam šťastné konce. Jedna poviedka sa volá Epitaf. Už názov prezrádza, že opisuje nápis na náhrobnom kameni a celkovo dosť sa tam umiera,“ prezrádza pisateľ.