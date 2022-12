Rozsudok v kauze smrti trojročného Sebinka je zrušený. Proces sa začne odznova

Lekárky aj zdravotné sestry, ktoré nechodili na pojednávania, podali odvolanie.

NITRA. Rozsudok v kauze Sebinko, ktorým boli odsúdené lekárky a zdravotné sestry, je zrušený.

Krajský súd o tom rozhodol ešte koncom októbra na neverejnom zasadnutí. Potvrdila nám to hovorkyňa Lena Kiradžiev.

Vec sa vracia na okresný súd, „aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol“. Proces sa teda začne odznova.

Zrušený rozsudok je z marca, štyri obžalované boli uznané vinnými zo smrti trojročného Sebastiána z Nitry. Všetky sa odvolali.

Alarmy nealarmovali

Chlapec zomrel pred vyše piatimi rokmi, po prevezení do Bratislavy už lekári konštatovali mozgovú smrť.

V nitrianskej nemocnici bolo dieťa hospitalizované len šestnásť hodín, počas ktorých sa jeho stav zhoršil. Ležalo na jednotke intenzívnej starostlivosti, diagnostikovali mu cukrovku s prítomnosťou ketoacidózy.

Podľa znaleckého posudku nebola pacientovi poskytnutá správna infúzna a inzulínová liečba a nebol dostatočne sledovaný jeho klinický stav. Obžalované to v odvolaní napadli.

Šokujúce je, že Sebastián zomrel bez toho, aby si to personál všimol. Na zástavu dýchania a srdca prišli po takmer hodine, aj to len náhodou, pri výmene infúzie. Prístroje všetko zaznamenali, no alarmy nealarmovali, hoci podľa technika pokazené neboli.

V článku sa dočítate aj: • Prokurátor: Vedomá nedbanlivosť a neeliminovanie rizík • Významné osobnosti nevypovedali • Sestry tvrdia, že im nič nedokázali • Alarmy nekontrolovali, nemali príkaz • Okresný súd musí vykonať ďalšie dôkazy

Dostali rovnaký trest

Samosudca v už zrušenom rozsudku vymeral všetkým štyrom obžalovaným rovnaký podmienečný trest odňatia slobody na dva roky. Jeho výkon im podmienečne odložil na skúšobnú trojročnú dobu.

Obžalované dostali zákaz vykonávať svoje povolanie päť rokov. V odvolaniach to niektoré označili až za likvidačné.