Dvere zavrela Brazílčanka, Pčola hovorí o antihádzanej

Hádzanárky Dusla ukončili vynikajúci polrok domácou prehrou.

Hádzanárky Šale nevyužili výhodu domáceho prostredia a v súboji tradičných rivalov si nevybojovali postup do finále Slovenského pohára.

V 14-člennej michalovskej zostave na zápas bolo len 5 Sloveniek. Napriek tomu figuruje Iuventa v tabuľke MOL ligy na piatom mieste, kým Šaľa ju vedie.

Po dvoch góloch Königovej Šalianky viedli 5:4, ale inak v prvom polčase len doťahovali náskok súpera. Do kabín sa šlo za stavu 13:14.

Druhé dejstvo začali nepresvedčivo, kazili prihrávky, triafali do žrdí alebo brankárku. Duslo však predsa zdvihlo hlavu, malo k dispozícii presilovky, Pócsíková znížila na 20:21. Po troch nevyberavých zákrokoch (na Königovú a Ráckovú) sa vyfaulovala urastená Dvorščáková, ale hostkám to vôbec neuškodilo. Keď sa zápas lámal, hlavné slovo si zobrala brazílska brankárka Almeida. Iuventa strelila päť gólov v rade (20:26) a bolo rozhodnuté. Šalianska hala však sympaticky povzbudzovala až do konca a poďakovala dievčatám za zápas.

Michalovce tak oplatili Šaliankam prehru z októbra a postúpili do finále pohára.

Slovenský pohár - semifinále (hralo sa na 1 zápas):

HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce 22:27 (13:14)

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková, Kusyová - Ščípová 9/3, D. Vargová 4, Königová 3, Pócsíková 2, Tulipánová 2, Pastoreková 1, Varjassiová 1, Takáčová, Rácková, Somogyi, Ratvajská, Ušiaková, R. Šalatová.

Michalovce (najviac gólov): Kompaniec 7, Krivokapic 7, Popovcová 4, Wollingerová 4.

Rozhodovali Budzák a Záhradník, pok. hody: 4/3 - 2/2, vylúčené: 1 - 6, ČK: 47. Dvorščáková (Iuventa) za 3 vylúčenia, 500 divákov.

Ďalej v článku nájdete Rozhovor s trénerom Petrom Pčolom: - hovorí o tom, prečo súper vyhral zaslúžene, čo platilo na jeho tím a prečo označil hru súperiek za "antihádzanú" - kto bol podľa neho favoritom zápasu a prečo - prečo sa Šaliankam nepodarilo zlomiť zápas, keď sa dotiahli na 1 gól, a prečo to bol nervózny zápas - ako ospravedlnil prehru a prečo napriek prehre ďakuje svojim zverenkám. Prinášame aj komentár autora, ako videl on sobotňajšie dianie v mestskej športovej hale.

Do finále postúpila Iuventa. Je súperom bude víťaz duelu Dun. Streda - Stupava (hrá sa 4. 1.).

