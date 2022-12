Chlapec z Volkoviec je najlepší na svete. Dominuje na najdrsnejších pretekoch

Žiak predbehol učiteľa

Ak ste na jeseň šli na hríby do hory za Zlatými Moravcami, možno okolo vás prefrčal budúci svetový šampión.Adam Chren v posledných troch mesiacoch pred majstrovstvami sveta nabehal takmer tisíc kilometrov (september 220, október 280, november 340). Všetko pod odborným dohľadom Patrika Krajčoviča.

„Od začiatku som v Adamovi videl potenciál. Predstavoval pre mňa neľahký oriešok. Bola pre nás výzva skĺbiť výkonnosť na pretekoch Spartan Race s jeho futbalovou kariérou, nastaviť tréningový plán tak, aby nikdy nebol pretrénovaný, manévrovať medzi bežeckými a silovými pokynmi,“ povedal vyštudovaný kondičný tréner, s ktorým sme debatovali počas bežeckého sústredenia v Ružomberku.

„Majstrovstvá sveta boli výkonnostným vrcholom našej doterajšej spolupráce. Už na Trifecta Weekende v maďarskom Komló sme finišovali vedľa seba a na ďalších pretekoch dokonca žiak predbehol učiteľa. Z ladenia formy na Abú Zabí sme mali dobré pocity – a Adam to napokon zvládol. Oceňujem jeho disciplínu a ochotu,“ rozprával Patrik Krajčovič, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Adam Chren v hodnotách VO2 max, ukazovateľa kardiorespiračného zdravia a výkonu, dosahuje čísla výborné aj u profesionálnych športovcov. Zlato z Abú Zabí mu akoby odobrilo postupné čoraz väčšie orientovanie sa na Spartan Race než futbalovú kariéru, v ktorej na jar dorastu FC ViOn pomohol do prvej ligy a na jeseň kopal za mužov Volkoviec.

„Prípravu na MS sme postavili tak, aby sa z nej Adam vedel odraziť do svojhobudúcoročného progresu. Organizmus už má nastavený inak ako kedysi. Hoci je vysoký, nerobí mu to žiadny problém v obratnosti. Budeme sa sústrediť na rezervy v prekážkach, vie ich stiahnuť,“ hovoril Patrik Krajčovič, majster kategórie od 25 do 29 rokov na novembrových pretekoch Spartan Race v gréckej Sparte, ktorý Adama Chrena trénuje presne dva roky.