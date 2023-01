Silvestrovským perom o športe

Humor z našich športovísk zozbieral a upravil Jozef Sklenár.

Posledné hodiny roku 2022 sa nezadržateľne blížia a starý rok sa chystá do zaslúženého dôchodku. Je načase zbilancovať naše celoročné aktivity na pracoviskách, v rodinách, ale aj na športovom poli.

Dovoľte v mene redakcie MY Nitrianske noviny poďakovať všetkým športovcom, trénerom a funkcionárom za dobrú reprezentáciu v roku 2022 na domácej a zahraničnej scéne.

Aby sme bilancovanie úspechov trochu spríjemnili, pripravili sme pre našich čitateľov humorným perom písané rozptýlenie, ktoré by mohlo vyčarovať úsmev na vašej tvári.

Tak nech nám to dobre športuje a nech nás neopúšťa optimizmus aj v roku 2023!

Abeceda z našich športovísk

Absolútnym cynizmom je predávať na plavárni utopencov.

Boxer štartujúci v mušej váhe je boxer – teoretik.

Čo dokážu niektorí kľúčoví hráči? Otvárať a zatvárať dvere na šatni.

Delobuchy bývajú často sprievodným znakom futbalových stretnutí.

Extréner je taký lodivod, čo tu trénoval roku Pána.

Futbalisti zomierajú na krásu, diváci následne na infarkt.

Góly sú korením futbalu, stredný útočník mal však kyslý výraz tváre.

Hokejisti sú všestranní športovci. Okrem hokeja aj boxujú.

Ihriská sa stávajú prechodným bydliskom športovcov.

Jedenástku dokonale nafilmoval. Zápas vysielala televízia.

Kto býva najväčším dirigentom na hracej ploche? Predsa rozhodca.

Lopta trpela falošnou padúcnicou. Padala iba do siete hostí.

Mužstvá zaujali divákov viacej oblečením ako herným prejavom.

Najväčším tromfom výboru bolo zaradenie pokladníka so útoku.

Obrana chybuje - padajú góly. Výbor chybuje - padajú tréneri.

Pred Silvestrom mal tvrdú strelu. Po ňom aj vlastnú pečeň.

Rozhodol sa pre rozhodcovskú dráhu. Rád totiž cestoval.

Školáckych chýb sa dopúšťajú na hracej ploche aj profesionáli.

Tréner nemôže byť analfabet, musí totiž prečítať taktiku súpera.

Univerzálom bol na každom poste, ale veľmi mizerným.

V londýnskom derby zaujala iba lopta. Bola stále nafúkaná.

Základy mali skalopevné. Obratom zamurovali aj vlastnú bránku.

Športové preklepy

+ Lewandowski stratil FIRMU tesne pred svetovým šampionátom.

+ Na hádzanárskom ZÁPADE Zlín - Písek bolo iba štyridsať divákov.

+ Diváci z oboch táborov po zápase inzultovali HLADNÉHO rozhodcu.

+ Na Štrbskom plese začali už v novembri v predstihu RYŽOVAŤ.

+ Futbalové PLAVIDLÁ boli pre hlavného rozhodcu veľkou neznámou.

+ Viacerí hráči Trnavy podpísali TROJRUČNÉ profesionálne zmluvy.

+ Košickí VADNÍ pólisti sa stali suverénnym majstrom Slovenska.

+ Denník Šport uverejnil pred štartom súťaže FIGOVÉ súpisky mužstiev.

+ Pražská Slávia dala VODKU za veľmi úspešnou futbalovou sezónou.

+ Vo Wimbledone trval prvý LET medzi Nadalom a Djokovičom hodinu.

+ Hlavný rozhodca ŽARTOVAL jedna radosť. Udelil 12 žltých kariet.

+ Hokejisti Nitry prežívajú teraz veľmi BRUŠNÉ, záchranárske chvíle.

+ Futbalistom Slovana sa pod AKTOVKOU trénera Weissa darilo.

+ O výhre Michaloviec rozhodol až sedemmetrový HAD v závere zápasu.

+ Hromadné VYUČOVANIE bolo liekom na bitku oboch tímov na ľade.

+ SCHÔDZA na dvadsať 20 kilometrov bola doménou chodcov Mexika.

+ Pražské futbalové DRBY dvíhalo vypredaný štadión zo sedadiel.

Ach, tie volejbalistky. Niekedy od dobroty už nevedia, čo so sebou... (zdroj: Miroslav Slávik)

Silvestrovské otázniky

+ Ktorého hráča nemôžu kritizovať? Vylúčeného v prvej minúte zápasu.

+ S kým si podáva najradšej ruku rozhodca? Predsa s pokladníkom.

+ Kto je absolútny simulant? Hráč, ktorý odkrivká do kabíny a tam zistí lekár, že má zlomený nos!

+ Môže sa stať, že sa dobrý plavec utopí v alkohole?

+ Čo je najväčšia smola? Keď rozhodca zabudne, kto ho podplatil.

+ Prečo nie sú v hokeji rohové kopy? Mantinely sú totiž zaoblené.

+ Vie presne prihrať loptu v pravej chvíli aj ľavé krídlo?

+ Môže výsledok ovplyvniť aj najslabší hráč? Áno, keď inzultuje rozhodcu.

+ Kto môže byť dobrým pokladníkom? Boxer. Vie nielen prijímať, ale aj rozdávať.

+ Prečo nemohol byť šachistom? Ako inteligent nevedel vyhodiť dámu.

+ Je rozdiel medzi vzpieračom a tenistom? Tenista môže hodiť raketu do hľadiska.

+ Môže byť rozhodca hygienikom? Môže. Aj v nedeľu poslal troch hráčov pod sprchy.

+ Čomu sa podobá futbal? Voľbám. Nikto si nie je istý výsledkom.

+ Prečo hovoria niektorým zápasom majstrovské? Veď v nich pobehujú samí učni.

Upravené príslovia a porekadlá

+ Pri topení sa v dlhoch je znalosť plávania druhoradá.

+ Bohatý klub môže vyhrať aj s najchudobnejším skóre.

+ Keď sa útočník chytá za hlavu, diváci si chytajú srdce.

+ Počas zápasu bol celý štadión na nohách. Po ňom hore nohami.

+ Najlepšou školou života nemôže byť lavička náhradníkov.

+ Mýliť sa je ľudské, opakujú si pravidelne rozhodcovia.

+ Korením futbalu sú góly, ale útočníci držali diétu.

+ Hosťujúci hráč dosiahol čestný gól falšovanou strelou.

+ Zdravý rozum musí zvíťaziť, inak všetci prehráme.

+ Keď ťa faulujú odzadu, nesmúť. Si predsa pred nimi.

+ Trpezlivosť ruže prináša, góly zasa body do tabuliek.

+ Múdrejší neustúpi, ale naopak, vystúpi na stupeň víťazov.

+ Peniaze dnes hýbu svetom. Horšie, že najmä športom.

+ Radi prijali pomocnú ruku, nesmela byť však prázdna.

+ Stupeň víťazov je nespravodlivý, vždy sú na ňom dvaja porazení.

Športfóry a metafory

+ Od žiadneho lekára nedostanete recept na ozdravenie slovenského futbalu.

+ Nielen horolezkyne túžia zakaždým dosiahnuť vrchol.

+ Aj keď hráš v zápase druhé husle, nezníž sa k falošnej hre.

+ Hokej má oproti futbalu veľkú výhodu. Bránka je stále na dostrel.

+ Na ihrisku mali všetci pravdu, iba rozhodca mal píšťalku.

+ Napriek tomu, že mali najmladšie mužstvo, vyvarovali sa školáckych chýb.

+ Medzi plateným a platným hráčom je veľmi veľký rozdiel.

+ Manželka šachistu to nemá ľahké. Stále je totiž na ťahu.

+ Arbitrov radia do viacerých kategórií: výborní, dobrí, slabí a podplatiteľní.

+ O Škótoch sa hovorí, že sú šetrní. Neplatí to však pri faulovaní.

+ Toľko smoly, čo mali tento rok naši futbalisti, nemajú ani cestári.

+ Keď prehrávajú hokejisti odvolajú brankára. Futbalisti zasa trénera.

+ Niektoré góly bývajú dosť hlúpe, ale všetky sú strelené.

+ Byť rozhodcom je zážitok: príde, rozdá karty, zoberie peniaze, odíde.

+ Inštruktorka plávania bola taká sexi, že sa chlapom rosili okuliare.

+ V živote ide niekedy viac úderov pod pás ako v boxe.

+ Brankár sa cítil ako pri autogramiáde. Podpísal sa pod všetky góly.

Keď si ťa už kúpili, bolo by aspoň fajn, keby si nemal deravé štucky... (zdroj: Milan Pospiš)

Športové vtipy

Na pravidelný tréning boxerov prišiel jeden z majstrov republiky s turbanom na hlave. „Preboha, čo si mal haváriu?“ pýta sa ho tréner. „Ale čo by. Len v nedeľu po oslave titulu som prišiel domov až nad ránom a žena ma hneď vo dverách zasypala kvetinami. Lenže ich zabudla vybrať z kvetináčov!“

+ + +

Na krasokorčuliarskych pretekoch sa rozčuľuje hlavný rozhodca a dohovára jednej z pretekárok. „Prosím vás, predsa nemôžete nastúpiť na voľnú jazdu v pyžame!“ Dotyčná pretekárka odpovedá: „Viete, ja sa dobre poznám. Ja z tej jazdy väčšiu časť preležím na ľade!“

+ + +

Skupina dobre sa správajúcich bláznov dostane z ústavu za odmenu vstupenky na pražské hokejové derby Sparta – Slavia. Počas zápasu sa hráči medzi sebou bili, trestná lavica bola väčšinou zápasu obsadená, diváci pískali a používali na hráčov a rozhodcov hanlivé výroky... Po návrate naspäť do ústavu sa ich kolegovia pýtajú: „Tak čo, ako bolo?“ Jeden z účastníkov odpovedá: „Som z toho zmätený. Keď nás na hokej posielali, tak nám vraveli, že ideme konečne aspoň na chvíľu medzi slušných a normálnych ľudí!“

+ + +

„Ocino,“ pýta sa malý Ferko na boxe hlavy rodiny. „Prečo sú, prosím ťa, tí dvaja tam hore ohradení povrazmi? „To je jasné. Preto sú ohradení, aby ten, čo je slabší, neutiekol tomu druhému z ringu!“

+ + +

Nahnevaná mamička víta doma syna Ferka, ktorý mešká s príchodom zo školy viac ako dve hodiny. „Kde si bol doteraz? Tvoji kamaráti už dávno zabudli, že boli v škole!“ Ferko pohotovo odpovedá. „Predstav si, písali sme slohovú prácu o vlastných súrodencoch. Čo ja zato môžem, že ich mám toľko, koľko je vo futbalovom mužstve?“

+ + +

Americký turista priletel do najväčšieho škótskeho mesta Glasgowa za účelom spoznať jeho pamätihodnosti. Pri ceste z letiska do hotela taxíkom ho však zarazí priam kaskadérska jazda a hovorí vodičovi: „Uvedomujete si, že pri vašej jazde ste už zachytili autom troch chodcov?“ Šofér pohotovo reaguje: „To ste sem prišli za štatistikou, alebo turistikou?“

+ + +

Učiteľ sa na hodine slovenčiny pýta žiakov: „Aké číslo sú futbalové trenírky? Jednotné, alebo množné?“ Prihlási sa Móricko a pohotovo odpovedá: „V hornej časti je to číslo jednotné a smerom dolu je to už množné!“

+ + +

Na dôležitom futbalovom zápase sa otec nevie zdržať a neustále kričí, nadáva a nevhodne gestikuluje. Jeho sedemročný syn to už nevydrží a ťahá ho za rukáv. „Čo otravuješ?“ „Chcem sa ťa spýtať, ako sa dostanem domov.“ „Však ešte nie je koniec zápasu,“ odvrkne otec. „Ja len preto, že keby ťa náhodou zobrali policajti!“

+ + +

Dvaja šachisti sedia mĺkvo nad rozohranou partiou. Po dlhšom čase sa jeden z nich ozve. „Aj keď nie som zástancom rozprávania pri hre, ale musím sa vás niečo spýtať.“ „Nech sa páči,“ odpovedá druhý. „Sedíme tu už niekoľko hodín nad šachovnicou. Ktorý z nás je vlastne na ťahu?!“

+ + +

„Predstav si,“ hovorí jeden sused druhému pri čakaní na výťah. „Ten náš bývalý boxerský šampión, čo sa prisťahoval iba nedávno, sa zbláznil.“ „Prečo si to myslíš?“ vyzvedá sa druhý. „Ide sa na staré kolená ženiť!“ „Nečuduj sa,“ odpovedá druhý. „Asi nemôže vydržať bez súbojov!“

Športové epigramy

Rybársky nápad

Nejednému rybárovi

vydarí sa všeličo,

často chodí do baraku

bez rýb, ale s opicou.

Problém manželov

Na futbal on ženu brával,

lebo vraj nič necvičí.

Už ju však tam nezoberie,

lebo všetkých prekričí!

Výborná kúpa

Kúpili hráča maliara,

chvália si dobrú kúpu.

Ten sa vraj bude biť

za farby nášho klubu.

Prekvapujúci verdikt

Zlostný divák rozhodcu

vymlátil raz poriskom,

miesto neho zavreli im

na tri týždne ihrisko.

Protekčný hráč

Je to fešák, ten náš Pali,

niečo s ním už robte.

K futbalu ho dokopali,

on sa nevie k lopte.

Nesplnené sny

Hokejista chcel mať

cez šampionát tvrdú strelu.

Hokejový fanúšik zasa

doma nemú ženu!