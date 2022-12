Koho nezdolávali, teraz zdolávajú. Kostolné Kračany chcú žiť z mládeže

Jesenní majstri 6. ligy Juh si dobre rozmyslia každé euro.

Kostolné Kračany na jeseň v šiestej lige Juh prehrali iba raz. Dali najviac gólov a najmenej ich obdržali. Za úspešným ťažením klubu však nestoja predražené posily z vyšších súťaží. Vedenie má celkom opačný cieľ – zásobovať prvý tím vlastnou mládežou.

„Dnes nebýva výnimkou, ak si od vás hráč vypýta 600 – 800 eur. Snažíme sa zameriavať na výchovu vlastných hráčov. Minulý mesiac u nás hrali piati odchovanci,“ rozpráva predseda klubu Július Csörgö.

O rok podľa neho môžu súpisku prvého mužstva doplniť ďalšie mená z dorastu. „Dohromady štyria hráči aktuálne pôsobia v Kráľovičových Kračanoch, Galante či Gabčíkove. V ďalšej sezóne sa všetci môžu postupne začleniť do A-tímu,“ naznačuje smer, ktorým sa klub chce v budúcnosti uberať.

Dorast v Kostolných Kračanoch bol dlhé roky synonymom futbalovej kvality. „Tím odohral deväť sezón vo štvrtej lige,“ spomína Ladislav Gódány, ktorý v obci dlhé roky pôsobil ako starosta.

„Je celospoločenskou škodou, že tímov postupne ubúda, vo viacerých obciach už dnes

nemajú ani mužov. Nevieme si predstaviť, čo bude o tri-štyri roky,“ zamýšľa sa muž, ktorý najväčší problém slovenského futbalu vidí v doraste: „Mnohým chlapcom sa nechce trénovať 2-3 razy do týždňa, prípadne v horšom počasí, bez čoho sa hrať nedá. Teraz ich však do mužstva dokáže skvele zapracovať tréner Kristián Bogyai, ktorý je okrem iného pedagógom. Jeho práca s hráčmi je dobrá, už treba len zlepšiť tréningovú dochádzku. Tí starší majú dochádzku príkladnú, čo sa ukázalo i na trávniku. Teraz porážame aj súperov, ktorí boli v uplynulej sezóne nad naše sily.“

Zdolať lídra na jeseň dokázali len Janíky, ktorým podľahli na vlastnej pôde. Víťazný gól padol z poslednej akcie hostí, ktorým prehru oplatili v 12. kole. „Príčinou nášho zlyhania bola slabá psychická príprava,“ mieni Gódány, no ako sám vraví, krajská súťaž A-tímu veľmi vyhovuje, oceňuje jej vysokú úroveň.

Starostovské žezlo v Kostolných Kračanochpo Ladislavovi Gódánym (vpravo) prevzal Peter Mórocz. (zdroj: tdkk)

Za formou Kostolných Kračian podľa neho stojí najmä skvelé zázemie: „Nie je možné dlhodobo podporovať nejaký klub, keď okolo seba nemáte firmy a komunitu, ktorá futbal má rada. Dnes zápasy navštevuje oveľa menej ľudí.“ Áno. Správny postreh. Taký ObFZ Rimavská Sobota pred desiatimi rokmi rátal 56 mužstiev, teraz ich má iba päť v jednej súťaži. V Kostolných Kračanoch tento problém našťastie nemusia riešiť.

„Máme 150-hektárový priemyselný park, ktorý zamestnáva 4 000 ľudí. Napríklad firma Schindler do celého sveta dodáva výťahy, ďalšia sa zameriava na trezory a konštrukcie pre eskalátory,“ prekvapuje niekdajší prvý muž v obci a predseda klubu jedným dychom dodáva: „Nazvyš nemáme ani halier, takže nerozhadzujeme, dobre si premyslíme každé vložené euro. Záujem hrať za nás javia aj hráči iných klubov, vieme im zabezpečiť aj prácu. Vyučený inžinier či informatik by sa u nás nestratil. Profesie členov našej kabíny sú však rôzne. Máme tu aj bežných robotníkov, či dokonca právnika.“

Viacero zaujímavostí nájdeme aj na tímovej súpiske. Brankár Kristián Bénes je bratom slovenského reprezentanta Lászlóa Bénesa. Nastupuje tu aj Attila Pinte, syn ďalšieho bývalého hráča národného tímu, ktorý v súčasnosti trénuje Holice.

„Podarilo sa nám získať niekoľko šikovných mladých hráčov, medzi nimi aj brankára, ktorý nás uprednostnil pred Gabčíkovom. Chlapci, ktorí začnú v akadémiách, sa obvykle nechcú vracať do dedinských súťaží, aj keď sa nepresadia povedzme v Dunajskej Strede či inom ligovom klube,“ naznačuje Július Csörgö jednu z príčin, prečo mládežníkov na dedinách ubúda. V Kostolných Kračanoch majú dve žiacke kategórie a v plánoch figuruje aj tím dorastu.

„Ako vravím, snažíme sa stavať na vlastných hráčoch. Mali sme tu však už aj legionárov, dvaja boli z Ukrajiny a jeden dokonca z Kamerunu,“ spomína Csörgö.

Súčasný starosta Peter Mórocz má okrem iného v pláne zveľadenie miestnych športových podmienok. „Starostlivosť o areál v našom klube je príkladná,“ hovorí. „Okrem hlavného štadióna máme aj umelé a tréningové ihrisko, na ktorom by sa šiesta liga mohla pokojne hrať tiež. Aktuálne sa v našich plánoch nachádza aj športová hala multifunkčného charakteru,“ prezrádza starosta dediny s takmer 1 500 obyvateľmi. „Okrem iného v obci riešime separovaný zber, smetné sa pohybuje vo výške 16 eur na osobu. Pritom by som vedel menovať obce, kde táto suma činí 80 eur,“ porovnáva Peter Mórocz.

Kostolné Kračany sú naklonené aj rozvoju kultúrnych a voľnočasových aktivít. „Máme klub dôchodcov so 120 členmi, tanečný súbor a tiež zbor dobrovoľných hasičov. Staráme sa aj o kostol, ktorý má v okolí zavlažovací systém, za môjho pôsobenia bola jeho budova rekonštruovaná trikrát. V obci sa nachádza materská a základná škola do piateho ročníka, potom deti obvykle zamieria do Vrakúňa či Dunajskej Stredy. Jazyková bariéra nie je žiadnou prekážkou napriek tomu, že sa v nej stretávajú deti viacerých národností,“ usmieva sa Mórocz.